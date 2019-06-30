Правительство РФ будет контролировать переход Мурманской области с мазута на газ

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-30T09:15:50+03:00

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Мурманская область остается единственным мазутозависимым регионом в России. В конце прошлого года стало известно, что с Газпромом все-таки удалось начать переход заполярных котельных на биотопливо. Но процесс этот не быстрый и сложный.

На этой неделе в регион с официальным визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В частности его интересовал и вопрос ухода с мазутной иглы. Он отметил, что программа замещения мазута в системе теплоснабжения Мурманской области будет утверждена и контролироваться на уровне правительства Российской Федерации.

- Нужна именно системная работа по уходу от мазутозависимости. Мы делаем первые шаги, переводим котельные небольших поселков на биотопливо. По крупным городам – нужны серьёзные инвестиции, и мы уже ведём такую работу в отношении котельных Мурманска и близлежащих территорий с Газпромом и Новатэком, - сообщил Дмитрий Козак.

При этом Мурманской области дадут 3 миллиарда рублей из национального бюджета для компенсации расходов, которые связаны с подорожанием бюджета. Вице-председатель отметил, что понимает - региону этих денег недостаточно.

- Дайте все обоснования к поправкам по бюджету, и мы еще раз внимательно посмотрим, но, конечно, при условии, что программа модернизации теплового хозяйства будет реализовываться, – сказал Дмитрий Козак.

ИСТОЧНИК KP.RU