В Мурманской области появится Арктический центр судоремонта и судостроения
22 ноября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Мурманскую область с рабочей поездкой. Глава федерального ведомства ознакомился с логистическими и судоремонтными мощностями в заполярном регионе.
Встретившись с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, глава минпромторга отметил, что поддержит инициативу региона по созданию в Заполярье судоремонтного промышленного кластера. 35 и 10 судоремонтные заводы и завод «Нерпа» будут объединены в новое предприятие– Арктический центр судоремонта и судостроения.
- Объединение трёх предприятий позволит оптимизировать издержки, повысить управляемость, сконцентрировать ресурсы, повысить производительность труда и зарплату, увеличить сумму налогов в региональный бюджет, – подчеркнул Денис Мантуров.
Также, помимо Арктического центра судоремонта и судостроения, поддержку минпромторга РФ получили ещё два стратегически важных проекта Мурманской области.
- Совместно с минпромом мы начинаем проработку создания полигона для исследования всего, что будет использоваться в суровых арктических условиях - от ботинок и тканей до военной техники. Кроме того, министр поддержал создание базы берегового обеспечения шельфовых проектов, ведь именно Мурманск - главная точка в освоении нефтегазовых ресурсов Арктики, - отметил глава региона Андрей Чибис.
ИСТОЧНИК KP.RU