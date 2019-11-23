В Мурманской области появится Арктический центр судоремонта и судостроения

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-23T10:55:49+03:00

35 и 10 судоремонтные заводы и завод "Нерпа" объединят в одно целое. Фото: gov-murman.ru

Также, в регионе создадут испытательный полигон и логистическую базу шельфовых проектов

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22 ноября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Мурманскую область с рабочей поездкой. Глава федерального ведомства ознакомился с логистическими и судоремонтными мощностями в заполярном регионе.

Встретившись с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, глава минпромторга отметил, что поддержит инициативу региона по созданию в Заполярье судоремонтного промышленного кластера. 35 и 10 судоремонтные заводы и завод «Нерпа» будут объединены в новое предприятие– Арктический центр судоремонта и судостроения.

- Объединение трёх предприятий позволит оптимизировать издержки, повысить управляемость, сконцентрировать ресурсы, повысить производительность труда и зарплату, увеличить сумму налогов в региональный бюджет, – подчеркнул Денис Мантуров.

Также, помимо Арктического центра судоремонта и судостроения, поддержку минпромторга РФ получили ещё два стратегически важных проекта Мурманской области.

- Совместно с минпромом мы начинаем проработку создания полигона для исследования всего, что будет использоваться в суровых арктических условиях - от ботинок и тканей до военной техники. Кроме того, министр поддержал создание базы берегового обеспечения шельфовых проектов, ведь именно Мурманск - главная точка в освоении нефтегазовых ресурсов Арктики, - отметил глава региона Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU