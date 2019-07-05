"Мурманэнергосбыт" вернет северянам 25,5 миллионов рублей за отопление

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-05T12:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Весной жители разных городов Мурманской области получили от "Мурманэнергосбыта" квитанции с завышенными суммами. Многие северяне успели их оплатить, но в правительстве региона их остановили - надо было проверить и узнать, законны ли суммы.

Позже оказалось, что часть денег надо вернуть. Теперь же стало известно, о какой сумме идет речь.

- В счетах за июнь будут отменены "плюсовые" корректировки за 2018 год, которые они оплатили в апреле 2019-го. Таким образом, из начислений по 155 домам будет исключено, в общей сложности, 25,5 миллионов рублей, - рассказали подробности в "Мурманэнергосбыте". - Для тех, кто уже оплатил корректировку, перерасчет в квитанциях будет отражен в виде переплаты, фактически многие увидят "минусовые" начисления. Для тех, кто апрельские доначисления не оплатил, их сумму исключат из графы "задолженность".

Корректировки коснутся жителей 12 населенных пунктов: Мурманска, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево, Кандалакши, Зеленоборского, Ловозеро, Мурмаши, Кола, Кильдинстрой, Верхнетуломский.

ИСТОЧНИК KP.RU