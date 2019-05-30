Андрей Чибис: «Корректировки по отоплению оплачивать не надо!»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-30T10:30:10+03:00

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Признаться, заявление государственной жилищной инспекции Заполярья о том, что с ресурсниками подписано соглашение об отзыве квитанций с доначислениями по отоплению, вызвало в обществе некоторый переполох. С одной стороны новость радостная, а с другой: точно платить не надо? Власти на местах тоже особой ясности внести не смогли. В итоге все сомнения северян на этот счет пришлось развеивать врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису.

- Корректировки по отоплению оплачивать не надо! Принято решение, что в этом году ресурсоснабжающие компании не будут начислять дополнительные средства, которые не включили в счета в течение зимы, - расставил все точки над i Андрей Владимирович. – Если вы уже оплатили квитанции с доначислениями, в июньской квитанции будет сделан перерасчет и эту сумму вычтут.

Правда, вгонять в долги ресурсоснабжающие организации никто просто так не собирается. В домах, где выросло потребление тепла, будет проведен энергоаудит. Его цель – понять, почему так произошло и как исправить эту ситуацию, чтобы следующей весной этот вопрос снова не появился на повестке дня.

ИСТОЧНИК KP.RU