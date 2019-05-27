ГЖИ Мурманской области: «С ресурсниками подписано соглашение об отзыве квитанций с доначислениями!»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-27T09:37:27+03:00

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Традиционное оперативное совещание врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с вопроса перерасчетов за тепло. Квитанции с корректировками веером разлетелись по региону, но далеко не все северяне оказались довольны выставленными счетами. Некоторые узнали, что должны ресурсникам астрономическую сумму, хотя исправно платили за коммуналку.

- Более 200 миллионов рублей ресурсоснабжающие организации вернули своим потребителям. Сумму к доначислению гораздо меньше – более 100 миллионов рублей, - доложила и.о. главного жилищного инспектора Мурманской области Ирина Ракитская.

Но этих денег они не получат. Дело в том, что госжилинспекция подписала с ресурсниками соглашение о том, что в ближайшее время те проведут корректировку своих счетов и отзовут квитанции с доначислениями.

- Безусловно, нужно платить за то тепло, которое потребили. Но как показывает практика, по конкретному дому со скачками потребления возникает масса вопросов. С системами учета нужно наводить порядок, но до того момента никаких перерасчетов в сторону увеличения быть не может, - отметил Андрей Чибис. - Огромная просьба держать на контроле ситуацию со счетами для северян, в квартирах которых стоит электрообогрев. Счета за теплоэнергию им больше не выставляют. Но чтобы и долги, которые мешают получить социальную помощь, были списаны.

А еще Андрей Владимирович заявил о том, что необходимо запустить программу энергосбережения, которая позволит получать столько тепла, сколько необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU