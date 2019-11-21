2019-11-21T14:36:15+03:00
Общество

Минимум от 28 до 65: В Мурманской области повысят зарплату медицинским работникам

Новые суммы появятся в расчетных листах за ноябрь
Мария ПАШЕНКОВА
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Уже с ноября зарплаты медработников в Мурманской области станут выше. Фото: архив "КП"Уже с ноября зарплаты медработников в Мурманской области станут выше. Фото: архив "КП"
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Чем не подарок под Новый год - в Мурманской области увеличат размер заплат для медработников первичного звена. Единого показателя для всех нет - в правительстве региона к разным специалистам подходили индивидуально.

- Мы буквально с карандашом в руках проходили все статьи расходов, так как решение было непростое, потребовало найти дополнительные средства в областном бюджете. Мы нашли дополнительно свыше 350 миллионов рублей для работников, которые получают действительно небольшую зарплату. Мы точечно выверяли тех, у кого должна повыситься оплата труда, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Конкретные числа уже известны. Так, если сейчас участковый педиатр получает 41307 рублей, то теперь его минимальная зарплата станет 50 тысяч. У узкого специалиста вместо 25944 рублей будет от 40 тысяч рублей, у врача скорой 65 тысяч вместо 48853 рублей.

- Конечно, эти показатели не окончательные. Если будут дополнительные дежурства, ставки, то и суммы увеличатся, - рассказала глава региона.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Расчетные листки с приятной зарплатой медработники получат уже в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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