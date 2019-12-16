В Мурманск театр кукол справил новоселье
Храм «плюшевой» Мельпомены в заполярной столице наконец обрел новый дом! 15 декабря в Мурманске прошло торжественное открытие здания областного театра кукол. Артисты, режиссеры и другие театральные деятели переехали с улицы Софьи Перовской, 21а на проспект Ленина, 27.
Вот как выглядит новый театр снаружи. Фото: правительство Мурманской области
Театр обосновался в бывшем Доме офицеров Мурманского гарнизона. Он был построен в 1937 году, выстоял под немецкими бомбежками, и потом еще долго служил армии и флоту на культурном фронте. К сожалению, с 90-х годов здание опустело, а в помещениях открылся рынок. Но теперь этот дом получил новое дыхание.
Храм "плюшевой" Мельпомены оборудовали по последнему слову техники. Фото: vk.com/murmanpuppet
- Обновленное здание Мурманского областного театра кукол очень просторное - площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Есть два зрительных зала на 300 и 80 мест, сцена с колосниками, два гардероба, детское кафе, музей, вдвое больше гримерок, множество санузлов, в том числе, все продумано для лиц с ОВЗ, - отмечают в Мурманском театре кукол.
В театре нашлось место для двух гардеробов, детского кафе и даже музея. Фото: vk.com/murmanpuppet
Первым спектаклем, который увидели зрители в новоиспеченном театре, стала «Дюймовочка», который 15 декабря даже сыграли два раза, ведь билеты на первый показ раскупили мгновенно. На него заглянул и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
- Театр очень современный, оборудованный по последнему слову техники. Здание многофункциональное, в нем можно проводить разные мероприятия для всех возрастов. Уверен, что театр точно станет точкой притяжения областного масштаба, - отметил глава региона.
Главе заполярного региона пришелся по душе обновленный театр. Фото: vk.com/murmanpuppet
Напомним: новогодняя компания будет проходить в старом здании театра кукол, по адресу: Софьи Перовской, 21А.
ИСТОЧНИК KP.RU