2019-12-16T17:14:00+03:00
Звезды

В Мурманск театр кукол справил новоселье

Первой постановкой на новой сцене стал спектакль «Дюймовочка»
Наталья ЛОБАНОВА
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В новом театре кукол есть два зрительных зала - на 300 и 80 мест. Фото: vk.com/murmanpuppetВ новом театре кукол есть два зрительных зала - на 300 и 80 мест. Фото: vk.com/murmanpuppet
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Храм «плюшевой» Мельпомены в заполярной столице наконец обрел новый дом! 15 декабря в Мурманске прошло торжественное открытие здания областного театра кукол. Артисты, режиссеры и другие театральные деятели переехали с улицы Софьи Перовской, 21а на проспект Ленина, 27.

Вот как выглядит новый театр снаружи. Фото: правительство Мурманской области

Вот как выглядит новый театр снаружи. Фото: правительство Мурманской области

Театр обосновался в бывшем Доме офицеров Мурманского гарнизона. Он был построен в 1937 году, выстоял под немецкими бомбежками, и потом еще долго служил армии и флоту на культурном фронте. К сожалению, с 90-х годов здание опустело, а в помещениях открылся рынок. Но теперь этот дом получил новое дыхание.

Храм "плюшевой" Мельпомены оборудовали по последнему слову техники. Фото: vk.com/murmanpuppet

Храм "плюшевой" Мельпомены оборудовали по последнему слову техники. Фото: vk.com/murmanpuppet

- Обновленное здание Мурманского областного театра кукол очень просторное - площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Есть два зрительных зала на 300 и 80 мест, сцена с колосниками, два гардероба, детское кафе, музей, вдвое больше гримерок, множество санузлов, в том числе, все продумано для лиц с ОВЗ, - отмечают в Мурманском театре кукол.

В театре нашлось место для двух гардеробов, детского кафе и даже музея. Фото: vk.com/murmanpuppet

В театре нашлось место для двух гардеробов, детского кафе и даже музея. Фото: vk.com/murmanpuppet

Первым спектаклем, который увидели зрители в новоиспеченном театре, стала «Дюймовочка», который 15 декабря даже сыграли два раза, ведь билеты на первый показ раскупили мгновенно. На него заглянул и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Театр очень современный, оборудованный по последнему слову техники. Здание многофункциональное, в нем можно проводить разные мероприятия для всех возрастов. Уверен, что театр точно станет точкой притяжения областного масштаба, - отметил глава региона.

Главе заполярного региона пришелся по душе обновленный театр. Фото: vk.com/murmanpuppet

Главе заполярного региона пришелся по душе обновленный театр. Фото: vk.com/murmanpuppet

Напомним: новогодняя компания будет проходить в старом здании театра кукол, по адресу: Софьи Перовской, 21А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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