Новогодние спектакли Мурманского театра кукол пройдут в старом здании

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-22T14:46:21+03:00

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Совсем скоро, 15 декабря, Мурманский областной театр кукол справит новоселье. Для всех жителей и гостей города он откроет свои дубовые двери в современные залы с новыми куклами и декорациями в бывшем доме Офицеров. Однако, спектакли к Новому году все же состоятся в старом помещении.

-Новогодняя кампания будет проходить в здании на Софьи-Перовской, 21А. Дело в том, что спектакли подготовлены именно под старые залы. Переезд планируется после Нового года. Постараемся сделать это как можно не заметнее и поскорее, чтобы не было пробелов в постановках, и никто не подумал, что мы закрылись, - рассказал «КП» директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов. – Все происходит не так быстро, потому что много складов, декораций, все нужно забрать в новое помещение. В конечном итоге, целиком мы туда переедем только в конце января – начале февраля.

Всего на обновленный «храм плюшевой Мельпомены» потратили 280 миллионов рублей. Новое здание выполнено в духе сказок Ганса Христиана Андерсена. Внутри будет два зала для спектаклей, а также сцена для представлений и мероприятий на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU