Мурманчан попросят выбрать цвет фасада для областного драматического театра

Апрель 2019-го и май 2020-го - вот сроки, в которые должна закончиться реконструкция зданий областного театра кукол и драмтеатра соответственно. Оба проекта интересуют северян, ведь регион у нас культурный, храм Мельпомены без зрителя никогда не останется. Поэтому за ходом работ следят на высоком уровне: губернатор Заполярья Марина Ковтун лично посмотрела, успевают ли подрядчики или же есть проблемы.

Вдохновение Андерсеном

Театр кукол долго мечтал о новом здании. Помещений, которые находятся в одном здании с областной научной библиотекой, катастрофически не хватает ни под реквизит, ни под мероприятия. Построить дом с нуля - задача сложная. Поэтому поиски, где же может разместиться труппа, привели к бывшему Дому офицеров. Хотя и с ним работы хватает. Здание построили в 1937 году, и тогда не думали, например, будет ли маломобильным группам населения удобно его посещать. И таких нюансов много. Поэтому авторам проекта и строителям пришлось попотеть, чтобы придумать, как довоенный дом «заточить» под требования 21 века.

Чтобы Дом офицеров, построенный в 1937 году, соответствовал требованиям 21 века, его основательно перекроили.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сейчас его практически не узнать ни внутри, ни снаружи. Так, оказалось, что торговые ряды прятали красивые колонны. Когда же реконструкция будет закончена, в Мурманске появится уголок Дании. Дело в том, что на наружную отделку здания авторов проекта вдохновили сказки Ханса Кристиана Андерсена. А вот внутри все будет ярко и светло, все-таки главный зритель здесь - ребенок.

Внутренний дизайн театра кукол будет ярким и светлым.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Рабочие уже приступили к отделке, второй этаж готов почти на 95%, - рассказывает директор театра кукол Евгений Суханов. - Внутри все изменили, остались только несущие конструкции. Мы очень рады, что наконец-то у нас будет два автономных зала: на 300 и 60 человек, и мы сможем проводить два спектакля одновременно, или, например, репетицию и представление. В помещении, которое мы занимаем сейчас, залы находятся вместе.

Большая сцена театра кукол вместит свыше 300 зрителей.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дом офицеров по площади составляет почти в 3,5 тысячи квадратных метров. Места хватит и для музея, в котором будут выставлены экспонаты театра, и для большого буфета, и для студии звукозаписи, а также отдельного холла, где зимой будут проходить елки.

Выбрать цвет всем городом

Еще одно здание, которое надо сделать современным, это драмтеатр. Ломать внутри стали еще в 2015 году, а вот со строительством возникла проблема. Подвело финансирование - федеральный бюджет перестал поддерживать реконструкцию, поэтому всю нагрузку на себя взяла региональная казна. Затем свинью подложил подрядчик.

Несмотря на все сложности, «драма» уже обзавелась пристройкой, которую сделали для хозяйственных нужд, в том числе мастерских, где будут создавать декорации и костюмы. В этой части уже даже есть отопление. К слову, делали помещения так, чтобы театр не разорился на коммунальных платежах. Ведь они немаленькие, а за счет новой площади и роста тарифов ЖКХ суммы обязательно вырастут. Чтобы не било больно по карману, при реконструкции использовались современные материалы.

Старый корпус театра выглядит еще малоузнаваемо: кирпичные стены, металлические конструкции… Вместо зрительного зала - леса, сцена превратилась в огромную нишу. Когда исчезли кулисы, осветительные приборы, оказалось, что высота этой части дома более 20 метров! С первого этажа поедут сразу два лифта, хотя изначально планировали сделать всего один.

Без кулис и оборудования оказалось, что сцена драмтеатра более 20 метров в высоту.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на все обновления, дух областного драмтеатра стараются сохранить. Чтобы зритель все еще испытывал ностальгию, ведь у многих с этим зданием связаны теплые воспоминания.

Губернатор увиденным осталась довольна.

- Несмотря на то, что еще полным ходом идет работа, объем выполнен очень большой. Сделано то, что на первый взгляд не заметно: эвакуационные выходы, организация доступной среды. Сегодня мне не внушают опасения темпы реконструкции. Я уверена, что мы получим два современных театра, а северяне по достоинству оценят то, что мы сделали, - заметила Марина Ковтун.

Глава региона также сообщила, что цвет фасада драмтеатра жители Мурманска смогут выбрать сами. По изначальному проекту он должен был быть терракотовым, но власти региона хотят, чтобы северяне тоже внесли свой вклад в обновление храма Мельпомены.

Цвет фасада областного драмтеатра северяне выберут сами.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Болевая точка

Подрядчики и контролирующие реконструкцию ведомства обещают, что все будет закончено в срок. Кстати, театр кукол получил положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, а вот проект драмтеатра все еще проходит экспертизу и сделать это должен до января. К большому счастью отвечающих за реконструкцию, Главгосэкспертизу теперь проходить не обязательно - это упростит и ускорит задачу.

После того, как помещение театра кукол сдадут, понадобится еще около года, чтобы коллектив переехал и справил новоселье. Ведь надо перевезти мебель, установить оборудование, разместить гримерки. Сейчас же оба творческих коллектива готовят не только новогоднюю программу, но и премьерные спектакли.

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