Мурманский театр кукол даст спектакль в новом здании в середине декабря

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-05T12:31:33+03:00

Реконструкция дома для этого театра Мельпомены обошлась в 320 миллионов рублей

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Ремонт нового здания Мурманского областного театра кукол подходит к концу. Актеры станут «новоселами» уже 1 декабря, а уже через 15 дней они дадут первую постановку на новой площадке. Напомним, реконструкция бывшего здания Дома офицеров началась в 2017 году и должная продлится три года, но рабочие справились раньше. На дело их рук мурманчане смогут посмотреть чуть больше чем через месяц.

В помещении на проспекте Ленина произошли кардинальные перемены: перекрытия и балки 1930-х годов заменили колоннами и облицовкой из мрамора и гранита, наружную отделку из кирпича обновили, а также установили дубовую дверь. В фойе театра «выросли» деревья сказочного леса. Снаружи возле зеленой зоны монтируют сцену, на которой все желающие могут почувствовать себя актерами.

В театре появятся две сцены: малая на 60 мест и большая на 300. Для последней планируется сделать новых кукол и декорации. К продуктивной работе готово и современное оборудование.

Реконструкция обошлась Мурманской области в 320 миллионов рублей. Из них чуть больше половины выделил региональный бюджет, остальные деньги получили по национальному проекту «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU