В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-25T17:38:03+03:00

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Помимо прочего медицинского оборудования, которое закупают в министерстве здравоохранения Мурманской области не только для учреждений столицы Заполярья, но и районных больниц, в регион приедут новые автомобили скорой медицинской помощи.

- По соглашению с правительством России ожидается поставка 36 «скорых», в том числе и четырех реанимобилей. Уже прибыли 20 машин, пока они опечатаны, ждем ПТС для дальнейшего оформления и приемки, - рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – При распределении новых автомобилей акцент будет сделан на муниципалитеты. Так, например, шесть машин отправятся в Кандалакшу, столько же в Мончегорск и еще три в Кировск и Апатиты. Мы постарались максимально закрыть ими всю область.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил. Однако он попросил еще раз проверить распределение карет скорой помощи, дабы точно были учтены пожелания людей и новенькие автомобили дошли в те поселки, где машины отслужили свой срок по два раза.

- Разбирайтесь, когда придут ПТС. Если это ускорит процесс, отправим человека за ними. Необходимо, чтобы новые автомобили вступили в строй как можно быстрее. Бюрократические препоны, связанные с покупкой страховки и оформлением машин, не должны нам мешать, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU