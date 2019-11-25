2019-11-25T17:38:03+03:00
Общество

В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи

Еще 16 должны появиться в ближайшее время
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Новенькие "скорые" пока не вступили в строй.Новенькие "скорые" пока не вступили в строй.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Помимо прочего медицинского оборудования, которое закупают в министерстве здравоохранения Мурманской области не только для учреждений столицы Заполярья, но и районных больниц, в регион приедут новые автомобили скорой медицинской помощи.

- По соглашению с правительством России ожидается поставка 36 «скорых», в том числе и четырех реанимобилей. Уже прибыли 20 машин, пока они опечатаны, ждем ПТС для дальнейшего оформления и приемки, - рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – При распределении новых автомобилей акцент будет сделан на муниципалитеты. Так, например, шесть машин отправятся в Кандалакшу, столько же в Мончегорск и еще три в Кировск и Апатиты. Мы постарались максимально закрыть ими всю область.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил. Однако он попросил еще раз проверить распределение карет скорой помощи, дабы точно были учтены пожелания людей и новенькие автомобили дошли в те поселки, где машины отслужили свой срок по два раза.

- Разбирайтесь, когда придут ПТС. Если это ускорит процесс, отправим человека за ними. Необходимо, чтобы новые автомобили вступили в строй как можно быстрее. Бюрократические препоны, связанные с покупкой страховки и оформлением машин, не должны нам мешать, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики залили квартиру 95-летнего ветерана из Апатитов
Источник: Экс-глава Заозерска подал заявление об исключении его из партии после подозрения в нарушении ПДД
В Мурманске насчитали всего 54 ясных дня в году
Мурманские курсанты отправятся в кругосветное плавание
Пожарный из Заозерска присоединился к всероссийскому флешмобу
В Мончегорске не могут найти пятерых трактористов для борьбы со снегом
В Мурманске завершены поиски 14-летней школьницы
Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам
«Слишком скользко»: Губернатор Мурманской области остался недоволен состоянием федеральной трассы
В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса
Губернатор Мурманской области объявил благодарность жителю Полярного, который спас ребенка от собак
В феврале 2020 года мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, должны вынести приговор
А лыжи салом не намазать: Житель Мурманска попался на уловку мошенников при покупке снегохода
Подросток из Мурмашей попросил Андрея Чибиса отремонтировать аварийный дом и решить вопрос транспортного сообщения с Туломой