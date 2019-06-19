Угольный терминал "Лавна" даст 1000 рабочих мест и 4 миллиарда налогов

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-19T08:22:49+03:00

На мощность в 18 миллионов тонн "Лавна" выйдет в 2022 году. Фото: правительство Мурманской области

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- Точка невозврата была пройдена достаточно давно, назад пути нет. У Мурманска будет самый современный в стране, очень нужный стране и миру незамерзающий порт, - такие слова прозвучали от вице-премьера Максима Акимова, когда речь зашла о "Лавне".

Напомним, высокопоставленный гость приехал с визитом в наш регион. Он проверил исполнение нацпроектов, в частности тех, что касаются дорог (один из итогов встречи - договоренности о дороге на Териберку).

Но не могли в правительстве Мурманской области не обсудить угольный терминал. Уже через три года он должен выйти на проектную мощность в 18 миллионов тонн в год. Для этого в проект вложат 34 миллиарда рублей - почти треть от общих инвестиций в Мурманский транспортный узел.

- Для нас важно, что "Лавна" даст 1000 постоянных рабочих мест и порядка 4 миллиардов налогов ежегодно. На этапе строительства здесь уже работают более 2 тысяч человек, подрядчики платят НДФЛ на территории Мурманской области. Проект развития транспортного узла - это огромный логистический поток и поток инвестиций, который мы имеем возможность получить, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в апреле было подписано акционерное соглашение по "Лавне". В пул инвесторов проекта пришли пять крупных компаний: "ГТЛК", "БизнесГлобус", "Центр развития портовой инфраструктуры", "СДС-Уголь" и "РЖД-Инфраструктурные проекты". Но не исключено, что список партнеров расширится.

ИСТОЧНИК KP.RU