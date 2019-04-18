2019-04-18T10:01:04+03:00
Экономика

Подписано акционерное соглашение по строительству терминала "Лавна" Мурманского транспортного узла

В проект пришли пять крупных компаний
Мария ПАШЕНКОВА
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Подписание акционерного соглашения состоялось на площадке Минтранса. Фото: www.mintrans.ruПодписание акционерного соглашения состоялось на площадке Минтранса. Фото: www.mintrans.ru
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Как уже говорили не раз, Мурманский транспортный узел завязался крепко - не развяжешь. Как доказательство - 17 апреля в Минтрансе было подписано акционерное соглашение по строительству терминала "Лавна" в рамках Мурманского транспортного узла.

В пул инвесторов проекта пришли пять крупных компаний: "ГТЛК", "БизнесГлобус", "Центр развития портовой инфраструктуры", "СДС-Уголь" и "РЖД-Инфраструктурные проекты". Также был заключен договор купли-продажи долей в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна". Ранее ожидалось, что инвесторов будет только четыре.

- Проект по развитию порта "Лавна" является стратегическим для нашей страны. Это современный высокотехнологичный глубоководный порт в Мурманске. Предусмотрено также строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 километра, - сообщил на встрече министр транспорта Евгений Дитрих.

Стоит отметить, что поиск инвесторов для проекта занял менее пяти месяцев. Ожидается, что уже в 2021 году проект выйдет на плановую мощность в 18 миллионов тонн угля в год. Старт строительству угольного терминала дали ровно год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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