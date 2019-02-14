У терминала «Лавна» может быть три частных совладельца

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-14T13:43:14+03:00

В ФАС рассказали, что ходатайства о приобретении долей в проекте еще не поступали. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

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Угольный терминал «Лавна», мощность перевалки которого 18 миллионов тонн в год, - это ключевой объект Мурманского транспортного узла.

Сегодня «Коммерсант» сообщил, что совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил сделку по привлечению инвесторов в порт. По информации газеты, она одобрена при условии, что новые инвесторы дадут гарантии загрузки «Лавны».

– Крупнейшими акционерами порта с долями по 30% станут Андрей Бокарев и «Центр развития портовой инфраструктуры», еще 25% получит холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, – пишет «Ъ».

В настоящее время порт на 95% принадлежит ГТЛК и на 5% - совладельцу УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрею Бокареву.

Напомним, общая стоимость проекта 24 миллиарда рублей. В ноябре 2018 года Росморречфлот подписал концессионное соглашение с ООО «Морской торговый порт «Лавна». Согласно документу, «Лавна» должна построить терминал, а ведомство - обеспечить транспортную доступность порта, в том числе завершить строительство первого этапа железнодорожной инфраструктуры.

Первую очередь терминала мощностью 9 миллионов тонн планируется запустить в декабре 2019 года, вторую - в декабре 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU