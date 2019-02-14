2019-02-14T13:43:14+03:00
Экономика

У терминала «Лавна» может быть три частных совладельца

Названы основные инвесторы многомиллиардного проекта
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
В ФАС рассказали, что ходатайства о приобретении долей в проекте еще не поступали.В ФАС рассказали, что ходатайства о приобретении долей в проекте еще не поступали.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
Изменить размер текста:

Угольный терминал «Лавна», мощность перевалки которого 18 миллионов тонн в год, - это ключевой объект Мурманского транспортного узла.

Сегодня «Коммерсант» сообщил, что совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил сделку по привлечению инвесторов в порт. По информации газеты, она одобрена при условии, что новые инвесторы дадут гарантии загрузки «Лавны».

– Крупнейшими акционерами порта с долями по 30% станут Андрей Бокарев и «Центр развития портовой инфраструктуры», еще 25% получит холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, – пишет «Ъ».

В настоящее время порт на 95% принадлежит ГТЛК и на 5% - совладельцу УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрею Бокареву.

Напомним, общая стоимость проекта 24 миллиарда рублей. В ноябре 2018 года Росморречфлот подписал концессионное соглашение с ООО «Морской торговый порт «Лавна». Согласно документу, «Лавна» должна построить терминал, а ведомство - обеспечить транспортную доступность порта, в том числе завершить строительство первого этапа железнодорожной инфраструктуры.

Первую очередь терминала мощностью 9 миллионов тонн планируется запустить в декабре 2019 года, вторую - в декабре 2021-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске министр транспорта дал старт строительству угольного терминала «Лавна»

Комплекс по перевалке должен заработать в 2020 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео падения беременной мурманчанки на крыльце сетевого магазина
Иеромонах из Умбы рассказал, что неправильного в Дне святого Валентина
Поезд Москва-Мурманск чуть не врезался в стоящее на путях спецоборудование
В Мурманске появился «Клуб старшего поколения» с именными карточками
В Мурманске водители подрались на дороге из-за обгона
Житель Североморска «прошил» человека насквозь из карабина «Вепрь-12»
В Кировске сняли сход лавины за жилыми домами
Три пропавших в Мурманской области подростка нашлись
В Мурманске на выставке бездомных собак «Хочу домой!» проведут для детей зоо-эстафету
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни