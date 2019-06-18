На превращение грунта в асфальт на дороге в Териберку выделят несколько миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-18T17:12:03+03:00

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Кажется, у Териберки наступили светлые времена. На днях в селе наконец победили свалку, которая много лет отравлял жизнь местным. А теперь готовы разобраться и с другой закостенелой проблемой.

Дорога на Териберку печальная известна своим печальным состоянием. Подъезд к населенному пункту - это грунтовка, на которой часто ломаются машины. Зимой полотно становится гладким, но все мы помним, как часто село из-за непогода остается отрезано от "большой земли".

В апреле этого года врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что дорогу отремонтируют. А теперь стало известно, что и да деньгами дело не встанет. Мурманской области в этом поможет федеральный бюджет. Это подчеркнул вице-премьер Максим Акимов, который сегодня находится с рабочим визитом в Заполярье. Напомним, он проверяет исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Важно, чтобы гигантский потенциал этого прекрасного места заработал. Для этого необходима инфраструктура. Центральный вопрос – это автомобильная дорога, которая сейчас имеет частично грунтовое исполнение. В апреле глава региона Андрей Чибис обратился в правительство РФ с настойчивым и обоснованным предложением привести дорогу в порядок. Председатель правительства поддержал эту позицию. Выделение средств начнётся уже в этом году. Речь идёт о нескольких миллиардах рублей. Работы будут вестись поэтапно, с проектированием участка за участком. Есть уверенность, что мы решим эту задачу, - сообщил Максим Акимов.

Для полного счастья селянам хотелось бы узнать, когда начнется ремонт. Но пока точных сроков нет.

ИСТОЧНИК KP.RU