Отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун: достижения и промахи на посту

Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области в апреле 2012 года. Сначала с приставкой врио, затем уже без нее. 19 марта стало известно, что Марина Васильевна покидает свой пост, а сегодня, 21 марта, она сделала официальное заявление о своем уходе с поста главы Заполярья.

За почти семь лет нахождения у штурвала были у нее и удачные решения, и проблемы, некоторые из которых не удалось решить. "Комсомолка" вспомнила, за что хвалили, а за что ругали одну из немногих женщин-губернаторов в истории российской политики.

kovtunmurman Друзья! Спасибо всем за внимание и поддержку. Я приняла решение покинуть пост губернатора Мурманской области. Без сожалений, скорее с чувством удовлетворенности и даже, пожалуй, гордости. Многое удалось, многое сделали, запущены процессы, которые сыграют очень важную роль в будущем нашего региона. За промахи - прошу прощения. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Что бы дальше ни было, я навсегда останусь мурманчанкой, искренне и преданно любящей свой край. Этот этап моей жизни окончен, начинается следующий. До новых встреч!

Узел завязался

В Заполярье много проблем, которые надо решать. На многие из них нужны немаленькие суммы, а бюджет региона не резиновый. Как увеличить его? Один из вариантов - за счет налоговых отчислений крупных компаний и прихода инвесторов.

Правда, в этом плане есть существенный недостаток. Компании готовы прийти в Мурманскую область и видят ее потенциал, но логистика в Заполярье сложная. Поэтому было принято решение все-таки строить Мурманский транспортный узел для обслуживания грузопотоков Северного морского пути, международного транспортного коридора «Север-Юг», а также грузов углеводородного сырья, связанных с разработкой и эксплуатацией шельфовых месторождений. Объем инвестиций в проект оценивался в 18 миллиардов рублей, а сейчас возрос до 41 миллиарда. Из них вложено в дело уже порядка четверти.

МТУ - это один из самых масштабных проектов, реализуемых в нашей стране. Фото: правительство Мурманской области.

Строительство действующего ХАБа оказалось задачей не из легких. Правительству Мурманской области пришлось изрядно побороться за него на федеральном уровне, а Марине Ковтун держалть не женский удар.

Муссировались слухи, что проект МТУ хотят отложить в долгий ящик. Но в минтранспорта сообщили, что строительство идет по графику, а в 2017 году МТУ даже якобы перешагнул за середину своего пути. К слову, строительные работы на МТУ начались почти в то же время, что Марина Васильевна пришла к власти.

Островам быть

Приход крупной компании в область говорит, в том числе, и о доверии к губернатору. Газовая компания "Новатэк", несмотря на регулярно возникающие слухи о снятии Марины Ковтун, приняла решение строить в Мурманской области "Кольскую верфь".

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка заточен под Арктику. Если быть точнее, то под освоение новых месторождений и перевозку грузов. Он будет производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и платформы добычи для шельфовых.

В Белокаменке появится большой проект, для которого даже создадут искусственные земельные участки. Фото: www.novatek.ru

Сейчас работа над проектом перешла от бумажной и дискуссионной к реальной. Через мурманский порт перекидывается техника для строительства, в Белокаменке уже идет стройка и гремят взрывы, скоро здесь начнут создавать искусственные острова. К слову, специально для этих целей село было исключено из состава ЗАТО Александровск и присоединено к Кольскому району.

Финансовую нагрузку по "Кольской верфи" взял на себя "Новатэк", но для Мурманской области благополучная эксплуатация объекта обернется новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями в бюджет.

Два года назад на XXI Петербургском международном экономическом форуме "Новатэк", правительство Мурманской области и Минпромторг подписали меморандум о взаимопонимании. Фото:

Нефти не будет

Штокман называют главным мыльным пузырем в современной истории Мурманской области. Проект освоения газоконденсатного месторождения в Баренцевом море обещал стать курицей, несущей золотые яйца, а на деле оказался несбывшейся голубой мечтой.

Работа над ним началась еще когда Марина Васильевна, скорее всего, и не чаяла о губернаторстве. Например, "Газпром" и "Роснефть" создали ООО «Севморнефтегаз» для освоения месторождения в 2002 году. Однако умирание Штокмана пришлось аккурат на ее приход к статусу главы Заполярья. Марине Васильевне оставалось только наблюдать, как из Штокмана выходят один за другим игроки.

Игра велась на высочайшем финансовом и политическом уровне, где мнение губернатора имело далеко не самый большой вес. Но в глазах простых северян закрытие Штокмана придало мрачных красок в облике Марины Ковтун. Электорат увидел, что новый губернатор не оправдал надежды.

Кина не будет, электричество кончилось

В Мурманской области не раз предлагали отказаться от круглогодичной оплаты отопления, но с переходом на схему 9/12 суммы в квитанциях будут неподъемными для обычных северян.

В августе 2018 года Марина Ковтун заручилась поддержкой депутата Виталия Милонова, обсуждая необходимость финансовой поддержки от федерального центра региону в связи с резким ростом цен на мазут. Фото: правительство Мурманской области.

Такая ситуация сложилась из-за тотальной мазутозависимости Мурманской области. Теплоэнергетические организации региона влезли в долги за поставленное топливо.

Марина Ковтун ежегодно поднимала эту тему не только на региональном, но и федеральном уровне. Губернатор озвучивала планы по снижению потребления мазута с 81% до 38% к 2016 году. Но такие показатели и сейчас являются утопией. Тариф на теплоэнергию в Заполярье остается одним из самых высоких не только по Северо-Западу, но и по России.

Губернатор также не забывала сказать про переход на электрообогрев и ставку на приставку "электро" в энергетическом будущем области. Однако воз и ныне там.

Хотя есть ложка меда в этой бочке с мазутом. В конце 2018 года Марина Васильевна обмолвилась, что началась работа по газификации региона - одной из краеугольных тем политики Ковтун. И могла стать красивым украшением ее предвыборной программы на будущих выборах.

Было наше, стало ваше

Некоторые вещи буквально уплыли из Мурманской области. Например, в мае 2017 года легендарный барк "Седов", занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, неожиданно для всех был передан Калининграду. Это стало одним из симптомов лихорадки МГТУ. Как и лишение аккредитации на гуманитарные направления и ряд аспирантур. Тогда белому дому Заполярья ставили в укор, что "высшую мореходку" едва не развалили. Зато на фоне ее упадка вдруг расцвел "пед": МГГУ вдруг сменил название на Мурманский государственный арктический университет и стал опорным вузом области.

А еще во время губернаторства Марины Ковтун прекратил существование фестиваль "Северное сияние", который мог бы стать визитной карточкой региона.

Буквально недавно Марина Ковтун обсуждала с председателем регионального избиркома Антоном Богомоловым грядущие выборы губернатора. Фото: правительство Мурманской области.

Закроем больницу, откроем ФАП

Сфера здравоохранения - всегда отдельная тема для обсуждения. В конце ноября 2018 года местные СМИ написали, что министр профильного ведомства Валерий Перетрухин подал заявление на увольнение по собственному желанию, однако слухи не подтвердились.

Самая яркая история последних лет - обращение онкобольной Дарьи Стариковой на Прямую линию к президенту. 24-летняя жительница Апатитов жестко раскритиковала медицину в регионе. На следующий день после Прямой линии Валерий Перетрухин по поручению Ковтун лично вел прием в Апатитско-Кировской центральной больнице.

Проблемы же начались намного раньше, во времена реорганизации и объединения медучреждений. Одной из причин для подобных решений правительство называло нехватку врачей, особенно узких специалистов. Власти неоднократно заявляли - дефицит поможет решить найм 700 специалистов. Чтобы как-то прийти к заветной цифре, создали программу «Арктический доктор», которую Марина Ковтун лично представляла перед Советом Федерации.

Из плюсов: в регионе построены три новых фельдшерско-акушерских пункта: в Варзуге, Чапоме и Чаваньге, кроме того, организованы ФАПы в Ура-Губе, Минькино и амбулатория в Зверосовхозе. В Кольской ЦРБ в феврале 2019-го открылось отделение паллиативной помощи.

Радость курсантов

Помимо учебного корпуса на территории филиала Нахимовки в Мурманске находятся спальный корпус, крытый корпус с бассейном и ледовым катком.Фото: Виктор КОСТРОВ

«Нахимовка» выросла в Мурманске с небывалой скоростью. Судите сами: 31 августа 2016 года во Владивостоке состоялось открытие филиала Нахимовского военно-морского училища. И тогда же Владимир Путин поручил Министерству обороны Российской Федерации создать филиал в столице Заполярья.

Место нашли быстро – в Первомайском округе города на улице Шевченко. И уже 21 февраля на месте будущих корпусов заложили памятный камень. В сентябре мурманский филиал «Нахимовки» принял первых курсантов. А через год стройка была окончательно завершена.

Гладкая дорога

Если вспомнить, что в России есть две беды, то Ленинградка явно была одной из них. Мурманчане помнят, что часть «Колы» у областного центра была в плачевном состоянии. Ремонта здесь не было почти века.

Старт реконструкции Ленинградки был дан в июле 2013 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». А в сентябре 2016 года ее торжественно открыли. В порядок привели 15 километров полотна, сделали не две полосы, а четыре, 14 мостов, 3 транспортные развязки, наземный пешеходный переход и два лыжных проезда.

На новой трассе возвели 14 мостов, 3 транспортные развязки, наземный пешеходный переход и два лыжных проезда.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Мурманчане и наши потомки, я думаю, еще долгие-долгие годы будут вспоминать всех, кто был причастен к реализации этого проекта, - сказала на открытии Марина Васильевна.

Туристический рекорд

Марина Ковтун - человек из сферы туризма. В свое время была заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области и заместителем начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных проектов Федерального агентства по туризму.

Поэтому не удивительно, что в Заполярье это направление пошло в гору. Особенно в последние 3-4 года вырос поток гостей из Китая и других азиатских стран. Туристический поток в Мурманской области растет с каждым годом примерно на 3-4%. В 2017 году в регион пришло 340 тысяч туристов. Особенно упор делается на развитие кластера «Хибины», а также района по Белому морю. Несмотря на все трудности, удалось сохранить арктические круизы на ледоколах.

Безрыбное царство

В минувшем феврале губернатор Мурманской области поделилась своим мнением насчет законопроекта о рыбных аукционах. Дело в том, что федеральные власти предлагают перейти на систему, когда право на добычу рыбы (квота) выкупается на конкурентной основе. Причем за внушительные средства. Поскольку у большинство заполярных промысловиков таких денег нет, законопроект грозит им полным разорением. Что, конечно же, не лучшим образом отразится на экономике Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/698479" frameborder="0"></iframe> Марина Ковтун о своей отставке с поста губернатора Мурманской области.Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области в апреле 2012 года. Сначала с приставкой врио, затем уже без нее. 19 марта стало известно, что Марина Васильевна покидает свой пост, а сегодня, 21 марта, она сделала официальное заявление о своем уходе с поста главы Заполярья

Марина Ковтун высказалась против подобной системы, защищая уже привычный нам принцип по распределению квот - исторический. Когда право на добычу выкупается на 15 лет вперед за относительно малую сумму. А потом, если нет претензий к обладателю квоты, она продлевается.

Напомним, законопроект о рыбных аукционах пока еще даже не рассматривался в правительстве, но уже вызвал настоящую бурю протеста. Союз прибрежников провел несколько публичных совещаний и круглых столов, где подробно раскрыл все «подводные камни» нового проекта.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил ВИНОГРАДОВ, политолог: "Сказался дефицит прорывных точек"

Нюансы в обстановке на политической кухне Мурманской области для "КП" обозначил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

- Марина Ковтун несколько раз избегала отставку, но в условиях близких выборов шансы уцелеть постепенно таяли. Сказывались и конфликты с элитами, и претензии правоохранителей, и общий дефицит прорывных точек, за которые можно было бы зацепиться.В то же время палитра предположений о ее дальнейшей судьбы (от претензий силовиков до федеральной карьеры) по-прежнему крайне широка. Ее уход за полгода до выборов вызван тем же, что и у всех остальных - чтобы дать новым лицам хоть какое-то время на раскрутку.

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