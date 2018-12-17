Марина Ковтун о пенсионной реформе, лайфхаках, самом дорогом губернаторе и деле Бабенко

Какое качество вы не любите в себе? Собираетесь ли идти на выборы? Поставили ли новогоднюю елку? Чем вызваны кадровые перестановки в правительстве и дело Бабенко? Главе Мурманской области Марине Ковтун на прошедшем 14 декабря форуме СМИ задавали удобные и неудобные вопросы. Обо всем по порядку.

О ВЫБОРАХ

В 2019 году наш регион возглавит новый губернатор. Или останется прежний? Марину Ковтун спросили, готова ли она снова побороться за кресло главы Заполярья.

«Да, я буду участвовать в выборах 2019 года» - настолько прямого ответа Марина Васильевна о грядущих политических событиях не дала. Но вот то, что она готова к предвыборной гонке, глава региона подтвердила.

- Мне бы, конечно, хотелось видеть в качестве приемника такого Илью Муромца: надежного, с широкими плечами… Где-то такого найти? - задала губернатор вопрос. Видимо, риторический.

О КАДРАХ

2018 год стал непростым для правительства Мурманской области в плане меняющегося кадрового состава и судебных процессов. Напомним, со скандалом в 2017-м покинула свой пост министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова, сам решил уйти заместитель Григорий Стратий, на пенсию вышла министр образования Наталия Карпенко, идет суд над бывшим заместителем губернатора Игорем Бабенко и сотрудниками правительства Эдуардом Никрашевским и Георгий Благодельским. Отчего штормит в региональном белом доме, и как к этому относится губернатор?

- Мы ориентированы на обновление команды. Кадровые перестановки были и еще будут, - заметила Марина Ковтун. - Раньше на вопрос «доверяете ли вы своей команде?» я отвечала: «Доверяй, но проверяй». Сейчас я бы сказала иначе: «Проверяй, а потом доверяй». Комментировать сложно, потому что сейчас идет суд. Я в нем не участвовала ни как свидетель, ни в другой роли. У нас есть специальный человек, который представляет интересы правительств суде.

Губернатор вспомнила также, как в свое время звала главу администрации Мурманска Андрея Сысоева в свои замы, ведь считает его отличным специалистом, который уже перерос муниципальный уровень. Но этот союз не сложился (зато в этом году министром развития промышленности и предпринимательства стал бывший мэр областного центра Дмитрий Филиппов, - Ред.).

Встреча с журналистами длилась более двух часов.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Еще один острый вопрос - о повышении порога выхода россиян на заслуженный отдых. Обсуждение реформы в этом году было более чем жарким. Северяне, в частности, критиковали губернатора за то, что она не выступала с пламенными речами за сохранение планки в 50 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. И на это Марине Васильевне нашлось, что сказать.

- Дмитрий Медведев на своей пресс-конференции назвал решение по пенсионной реформе самым сложным - абсолютно согласна. То, что я, как губернатор, активно не выступала в СМИ с протестом, совершенно не означает, что как высшее должностное лицо региона я не работаю. Я провела несколько очень резких переговоров, например, с министром труда. Мы доказывали, что нельзя с одной меркой подходить к северянам. Меня, прежде всего, возмутило, что сначала пенсионный возраст для женщин хотели поднять на 8 лет! Что ни в какие ворота не лезет, - пояснила глава региона. - И я считаю, что многое нам сделать удалось. Факт, что северяне будут уходить на пенсию на пять лет раньше, чем жители других регионов. Сохранились льготы для опасных профессий. Мы сейчас работаем с депутатами Государственной Думы от северных территорий по внесению изменений в пенсионное законодательство.

О ДЕНЬГАХ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

«Марина Ковтун - самый дорогой губернатор Северо-Запада» - таким заголовком пестрила новостная лента в середине ноября. Журналисты посчитали, что содержание главы области обходится бюджету почти в 11 миллионов рублей в год.

- Вы знаете, что вышла эта новость, а уже через два часа ее опровергли, - прокомментировала ситуацию Марина Ковтун. - Самые дешевые губернаторы, это те, у кого в этой статье была учтена только зарплата. А материальное обеспечение у них было в других статьях. В нашем случае эта сумма включала не только мой фонд платы труда, но и закупку всего необходимого для работы.

О НОВОМ ИМЕНИ ДЛЯ АЭРОПОРТА

О, сколько копий было сломано о проект «Великие имена России». Напоминать вряд ли стоит, но все же: россиянам предложили самим выбрать, в честь кого будут названы воздушные гавани по всей стране. Для Мурманска сложились три варианта: Николай Второй, Борис Сафонов, Иван Папанин. Вот только северян это голосование раскололо на несколько лагерей.

- Я тоже голосовала за один из этих вариантов, - рассказала губернатор, не вдаваясь в подробности. - Недовольство со стороны жителей Мурманской области было. Организаторы обещали, что можно будет проголосовать один раз, но проводился эксперимент, что это не так. Видимо, недовольство было вызвано этим.

Марина Ковтун отметила, что роль Николая Второго в истории Мурманска сложно переоценить.

- Появление Мурманска можно назвать мегапроектом того времени. Он был реализован за 17 месяцев, строили бешенными темпами. Я, честно говоря, слабо себе представляю, как можно строить по две версты в день! Если бы мне, как главе субъекта, сегодня поставили задачу одномоментно разместить восемь тысяч человек… Мне было бы сложно это сделать, - сказала губернатор. - И мы не должны быть Иванами, не помнящими родства.

О TELEGRAM-КАНАЛАХ

Сразу несколько вопросов поступило из telegram-каналов. Губернатор призналась, что читает некоторые из них. Там же видела и информацию о будущих выборах губернатора, но все это «гадание на кофейной гуще».

О КОРПОРАТИВАХ

- Когда настал кризис, многие россияне отказались от новогодних корпоративов. А вы следуете этому тренду? – поинтересовались у губернатора журналисты. - Может, расскажете лайфхак, на чем сэкономить северянам?

- Мы уже давно в тренде, лет пять как, - ответила губернатор. - А сэкономить можно на отказе от вредных привычек.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Один из вопросов на встрече коснулся экологии региона. В частности, главу региона спросили, может ли она лоббировать на высшем уровне финансирование из федеральной казны установку очистных сооружений в регионе, на которые нужно порядка 2 миллиардов рублей.

- Не на все может влиять регион, так как есть федеральные проекты. Но многое уже делается. Например, на рекультивацию пометохранилищ птицефабрики выделено полмиллиарда рублей. Нам удалось доказать, что это необходимо, - рассказала Марина Ковтун.

ПРО ГАЗ

Пока Марина Ковтун на днях была с командировкой за пределами региона, в Мурманск приезжала делегация «Газпрома», однако детали встречи не афишировались. Губернатор уточнила, что обсуждался больной для региона вопрос газификации.

- Мурманские ТЭЦ будут переводить с мазута на сжиженный газ. То, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Но для этого надо провести соответствующую инфраструктуру. Сейчас обсуждается место, объемы. Поскольку работа только началась, комментировать ее не буду.

Под конец встречи Марина Ковтун ответила на опросник Марселя Пруста.

Какие добродетели цените больше всего?

- Добродетели - это делать добро. Все, что направлено на это, я ценю. Но особенно -умеренность во всем.

Какие качества цените больше всего в мужчинах?

- Надежность, умение держать слово, великодушие.

Что больше всего цените в женщинах?

- Доброту, женственность.

Ваше любимое занятие?

- Больше всего люблю быть на природе с фотоаппаратом или с удочкой, чтение. Созерцание природы - лучшее, что есть в нашей жизни. Бываю достаточно часто, отъехал немного от города - уже природа. Поехала в командировку - уже зацепила, насытилась.

Что для вас счастье?

- Благополучие и счастье моих близких.

Что для вас несчастье?

- Если у моих близких происходит что-то плохое.

Если не собой, то кем бы хотели бы быть?

- В детстве хотела быть капитаном Орликовой, папа был бы очень счастлив.

Где бы вы хотели жить?

- Я живу там, где хочу. На Кольском полуострове.

К каким порокам чувствуете наибольшее снисхождение?

- Я все могу простить. Не удел человека не прощать. Наиболее снисходительно отношусь к несдержанности, о чем человек потом жалеет.

К чему испытываете отвращение?

- К отвратительному.

Главный недостаток видите в себе?

- Я всегда думала, что очень нетерпеливая. Со временем поняла, что очень терпеливая. Муж считает, что у меня нет недостатков.

Какую бы способность хотели иметь?

- Всегда восхищалась людьми с феноменальной памятью.

Ваше любимое изречение?

- То, что нас не убивает, делает сильнее.

Какое состояние духа у вас сейчас?

- Гармония.

Поставили ли елку?

- Обычно делают это после 15 декабря.

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