2018-12-21T09:07:38+03:00
Общество

Две котельные в Мурманской области перейдут на сжижженый газ

Пилотный проект находится на стадии разработки
Мария ПАШЕНКОВА
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Две котельные в Мурманской области попали в пилотный проект по уходу от мазута.Две котельные в Мурманской области попали в пилотный проект по уходу от мазута.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В наши дни Мурманская область остается единственным регионом, зависимым от мазута. Это одна из причин, почему отопление, столь необходимое у нас, стоит так дорого.

На прошедшем недавно форуме СМИ Марина Ковтун сообщила, что правительство нашего субъекта ведет переговоры с "Газпром" по газификации и уходу от мазута. Сейчас проект находится на начальной стадии, поэтому подробной информации о нем нет.

Некоторые подробности раскрыл министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

- В настоящее время совместно с компанией "НОВАТЭК" разрабатывается пилотный проект по переводу двух котельных в Мурманской области на сжиженный природный газ. По его результатам будет разработана программа по переоборудованию на данный вид топлива всех котельных, работающих на дизельном топливе и на флотском мазуте. Экономический эффект с одной такой котельной составит 10–12 миллионов рублей ежегодно, а у нас таких котельных 3921, - рассказал министр обороны Владимиру Путину.

Напомним, сейчас в Ура-Губе создается перевалка для газа.

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