2018-10-22T10:42:06+03:00
Экономика

Рыбный промысел в Мурманской области на пороге катастрофы: «Так дальше жить нельзя»

Из-за решения, принятого в Москве, закроются 13 заполярных фабрик, без работы останутся 900 человек, 63 миллиона рублей налогов уйдут из региона
Виктор КОСТРОВ
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«Мы всегда Кормили рыбой не только Мурманск, но и Кировск, Апатиты, Заполярный. А сейчас сырья нет» - Сергей Махотин.«Мы всегда Кормили рыбой не только Мурманск, но и Кировск, Апатиты, Заполярный. А сейчас сырья нет» - Сергей Махотин.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Считается, что город на берегу Кольского залива давно потерял звание промысловой столицы. Не исключено, что в ближайшее годы горожане вообще не увидят ни одного траулера. Мурманским прибрежным рыбакам урезали разрешение на вылов (квоты). Подробности нам объяснил генеральный директор ООО «Севрос» Сергей Махотин.

- Всю пойманную рыбу мы всегда доставляли на берег, в Мурманск - это 100%. Кроме того, мы снабжаем Кировск, Апатиты, Мончегорск, Заполярный. Есть такое понятие, как «эффект прибрежников», когда цена на рыбу падает в связи с изобилием улова. Та же Норвегия кормится свежайшей и дешевой рыбой. Мы, например, когда чувствовали, что ресурса хватает - в мае, июне, июле - всегда сбавляли цену без всякого давления сверху. Но сейчас остро ощущается нехватка рыбного ресурса. Мы были вынуждены приостановить работу нашего флота и отправить всех своих моряков в отпуск на летние месяцы 2018 года. Во всем мире борются именно за такие малосмасштабные прибрежные предприятия, как наше. Но похоже, власть имущим нет до нас никакого дела. В мурманском рыбном порту мы видим разрушенные предприятия, из окон которых растут деревья и трава: их владельцы массово уходят в Норвегию, - поделился мнением Сергей Анатольевич.

А между тем, с 1 января 2019 года планируются инвест-квоты на строительство новых фабрик. Вот только к чему? Биоресурсов нет даже на то, чтобы старые загрузить. Материал просто не поставляют на берег.

- Рыбного сырья нам всегда катастрофически не хватало, но в этом году особенно. Мы лишились традиционных добавок на прибрежный промыссел. В результате квота на вылов рыбы заканчивается и флот встает. Мы уже приостановили работу нашей фабрики в Мурманске из-за отсутствия сырья. Пока занимаем выжидательную позицию. Такие проблемы сейчас у всего рыбоперерабатывающего комплекса Мурманской области., - заметил директор ООО «СММ» Николай Гаркуша.

Не лучше обстоят дела у владельца мурманской фирмы «Купец» Романа Кулика. По слухам, предприниматель будет поддерживать свою фабрику до марта 2019 года, после чего закроет производство.

Предприниматели не представляют, где им теперь брать рыбное сырье. Разве что, с Дальнего востока? Фото: Виктор КОСТРОВ

Предприниматели не представляют, где им теперь брать рыбное сырье. Разве что, с Дальнего востока?Фото: Виктор КОСТРОВ

Роковое решение, из-за которого мурманский промысле остался у разбитого корыта, приняли на федеральном уровне в апреле 2018 года. Что самое печальное, с молчаливого согласия региона.

- При распределении квот на вылов 93% ушло океанистам и всего 7% прибрежникам. При этом, обязательств по поводу доставки сырья на берег нет. Никто ничего не контролирует и не регулирует, - объяснила Ирина Вансович, представитель «Рыбного союза» области. - К 1 марта станет окончательно понятно, сколько фабрик у нас закроется. Предварительно, 10 предприятий по рыбопереработке и 3 консервных, с печенью трески. Так дальше жить нельзя. Без работы останется 900 человек. Бюджет Мурманской области недополучит подоходный налог порядка 63-х миллионов.

Никто не следит за доставкой рыбы на берег, и в результате Мурманск вообще не видит сырья для фабрик. Фото: Виктор КОСТРОВ

Никто не следит за доставкой рыбы на берег, и в результате Мурманск вообще не видит сырья для фабрик.Фото: Виктор КОСТРОВ

Опасную проблему рассмотрели на круглом столе в областной думе 17 октября. Депутаты решили вынести ее на обсуждение в Правительственный час, 25 числа. Но, как замечают сами парламентарии, слишком многое зависит от решения Москвы. Ситуация такова, что крупные предприниматели столичного региона полностью «выдавливают» региональный бизнес.

Мурманские парламентарии вынесут ситуацию с "урезанными квотами" на правительственный час. Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманские парламентарии вынесут ситуацию с "урезанными квотами" на правительственный час.Фото: Виктор КОСТРОВ

Больше всего заполярный бизнес опасается введения аукционов по квоте на вылов. Если примут такой закон, это станет последним гвоздем в гроб мурманской рыбопромышленности. Прогнозируется тотальное разорение.

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