2019-02-18T17:56:33+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области высказалась против рыбных аукционов

Марина Ковтун приняла сторону промышленников, которые вложились в новые траулеры и теперь рискуют остаться «у разбитого корыта»
Иван ПЕТРОВ
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Губернатор Мурманской области сделала заявление по поводу рыбных аукционов, которые так пугают промысловиков Заполярья.Губернатор Мурманской области сделала заявление по поводу рыбных аукционов, которые так пугают промысловиков Заполярья.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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За все приходится платить. И крупный бизнес - не исключение. Мурманские рыбопромышленники привыкли тратиться на право добывать улов из Баренцева моря (квоту). Но зато дорогая привилегия приобреталось на долгие годы, по историческому принципу.

Однако в правительстве РФ предложили изменить систему и ввести рыбные аукционы. Это значит, что на покупку квоты мурманским рыбопромышленникам просто не хватит денег. Ведь многие из них и так уже «по уши» закредитованы - потратились на покупку новых судов у отечественных корабелов.

В итоге законопроект об аукционах вызвал порицание главы региона. Недавно губернатор Заполярья поделилась своим мнением в эфире телепередачи.

- Совместно с рыбаками мы выступили за сохранение исторического принципа - я считаю, что это необходимое условие для стабильности отрасли, - заметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в диалоге с каналом «Россия-1».

Напомним, ранее союз прибрежников высказывался против перехода на систему аукционов. Вскоре к нему присоединились сами предприниматели, которые пришли в ужас от позиции федеральных СМИ. Позже внесли свою лепту и пользователи интернета, бурно отреагировав на видео с обращением мурманского капитана.

Впрочем, некоторые жители Заполярья все-таки обвиняют местных промысловиков в жадности. И считают, что небольшая «встряска», в виде аукционов, пойдет им только на пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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