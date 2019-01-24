2019-01-24T16:10:06+03:00
Общество

«Такой лжи мы еще не видели» - мурманские рыбопромышленники про сюжеты центрального ТВ

По мнению участников конференции, «телерасследования» проплачены, чтобы поддержать систему аукционов
Иван ПЕТРОВ
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Мурманские рыбопромышленники созвали пресс-конференцию отеле «Меридиан», чтобы в очередной раз сообщить об опасности системы аукционов.Мурманские рыбопромышленники созвали пресс-конференцию отеле «Меридиан», чтобы в очередной раз сообщить об опасности системы аукционов.Фото: Виктор КОСТРОВ
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В декабре федеральные каналы преподнесли нам «подарок». Под Новый год выпустили серию разоблачительных материалов. Направлены они были против рыбопромышленников, в том числе, заполярных. Дескать, кругом коррупция и браконьерство.

Ну а в качестве панацеи телевизионщики называли аукцион на рыбную квоту. В четверг, 24 января, в мурманском «Меридиане» состоялась пресс-конференция, посвященная этому одиозному законопроекту.

Участники встречи подробно разобрали тему браконьерства, которую поднимали злосчастные телесюжеты. Фото: Виктор КОСТРОВ

Участники встречи подробно разобрали тему браконьерства, которую поднимали злосчастные телесюжеты.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Эти телесюжеты ввели в состояние шока все 150 тысяч человек, которые задействованы в российской рыбопромышленности. Просто чудовищная, по своему содержанию и лжи, информация! Такой лжи мы еще никогда не видели! Даже сами сотрудники телевидения с этим соглашаются. Ведется подрывная работа, направленная на увеличение импорта и повышение спроса на рыбу. В результате дестабилизируется целая отрасль экономики, увеличивается раскол между государством и обществом, - заметил председатель правления ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Особое негодование вызвали сведения о якобы процветающем браконьерстве, на траулерах, ловящих по квоте.

- У нас в Северном бассейне браконьерства нет, - подчеркнул Владимир Григорьев, председатель правления «Союза рыбопромышленников севера». - Ни одного официально зарегистрированного случая с 2008 года.

Все спикеры сошлись во мнении, что телесюжеты носили заказной характер - готовили общественность к рыбным аукционам. Данный федеральный законопроект сулит огромные убытки заполярному бизнесу.

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