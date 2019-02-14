Интернет-обращение мурманского капитана и его команды подняло бурю негодования против рыбных аукционов
Не успели утихнуть страсти вокруг пенсионной реформы, как еще один одиозный законопроект испытывает наше терпение на прочность. Жители Заполярья опасаются, что федералы хотят «растрясти» нашу промысловую копилку - Барецево море.
Закон о рыбных аукционах пока в проекте. Но есть опасения, что он попросту закроет море для местных, мурманских рыбаков. Общественные организации промысловиков осудили такую инициативу еще на стадии слухов. А теперь к обсуждению закона подключились пользователи интернета.
Поводом послужил видеоролик, выложенный в популярном паблике соцсети: капитан одного из мурманских траулеров собрал команду на палубе и держит речь.
- Правительство втихаря, за спиной у рыбаков, выпускает постановление, отходя от исторического принципа распределения квоты. Исторический - это когда мы работаем на севере, мурманчане, и ловим эту рыбу. А сейчас собираются утвердить аукцион. Для Дерипаски, и так далее. Нефтянников, электриков... Никто промышленников и рыбаков не справшивал, никто с нами не консультировался, - гневно заявляет капитан мурманского судна, не скупясь на «крепкие» междметия.
Заметно, что «кэп» по-настоящему переживает за промысел. Пользователи интернета оценили пылкое обращение и оставили множество гневных комменатариев против нового закона. Также мурманчане осуждают грядущие рыбные аукционы на страничке с паспортом законопроекта. На 14 февраля 550 человек проголосовали против и только 5 - за.
ИСТОЧНИК KP.RU