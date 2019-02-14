Интернет-обращение мурманского капитана и его команды подняло бурю негодования против рыбных аукционов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-14T15:34:03+03:00

Видеоролик, где мурманский капитан и его команда гневно протестуют против рыбных аукционов набрал 30 тысяч просмотров. Фото: vk.com/murmanskgroup

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Не успели утихнуть страсти вокруг пенсионной реформы, как еще один одиозный законопроект испытывает наше терпение на прочность. Жители Заполярья опасаются, что федералы хотят «растрясти» нашу промысловую копилку - Барецево море.

Закон о рыбных аукционах пока в проекте. Но есть опасения, что он попросту закроет море для местных, мурманских рыбаков. Общественные организации промысловиков осудили такую инициативу еще на стадии слухов. А теперь к обсуждению закона подключились пользователи интернета.

Поводом послужил видеоролик, выложенный в популярном паблике соцсети: капитан одного из мурманских траулеров собрал команду на палубе и держит речь.

- Правительство втихаря, за спиной у рыбаков, выпускает постановление, отходя от исторического принципа распределения квоты. Исторический - это когда мы работаем на севере, мурманчане, и ловим эту рыбу. А сейчас собираются утвердить аукцион. Для Дерипаски, и так далее. Нефтянников, электриков... Никто промышленников и рыбаков не справшивал, никто с нами не консультировался, - гневно заявляет капитан мурманского судна, не скупясь на «крепкие» междметия.

Заметно, что «кэп» по-настоящему переживает за промысел. Пользователи интернета оценили пылкое обращение и оставили множество гневных комменатариев против нового закона. Также мурманчане осуждают грядущие рыбные аукционы на страничке с паспортом законопроекта. На 14 февраля 550 человек проголосовали против и только 5 - за.

ИСТОЧНИК KP.RU