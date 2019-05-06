Глава Ковдорского района Сергей Сомов: «Семье Риты Данилкиной обязательно поможем»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-06T14:11:47+03:00

В Ковдоре Риту Данилкину хорошо знали. Фото: КовдорСКИТ

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Трагедия, которая произошла вечером 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» затронула почти каждый уголок Мурманской области. Еще бы, из 41 погибшего – 26 жители Заполярья. Напомним, Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс в Мурманск, из-за попавшей в него молнии вернулся в аэропорт, где совершил жесткую посадку. Из 78 пассажиров выжить удалось только 37. К сожалению, для Риты Данилкиной из Ковдора, сидевшей на месте 14А, этот прерванный полет оказался последним. Ей было всего 43 года.

- Мы скорбим вместе с семьей погибшей ковдорчанки. Я лично ее хорошо знал. Родным и близким ее мы обязательно поможем. Все, что зависит от муниципалитета, ГОКа и жителей, будет сделано, - заверил глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Но несмотря на близкие отношения с Ритой Данилкиной, Сергей Борисович отказался рассказать о ней.

- Я думаю, что не стоит. Не до этого сейчас, - отметил глава Ковдорского района.

Местные жители несут цветы к мемориалу, который власти города организовали у здания администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU