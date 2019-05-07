"Коллега, наставник, вторая мама" - в самолете Москва-Мурманск сгорела сотрудница министерства Алена Мартынова

- Больно так, что невозможно дышать... Я не могу поверить, что больше не услышу от нее: "Олька, проходи. Чай будешь?"... Я могла звать ее не по имени отчеству как все остальные, а просто - Алена. Мы могли обсуждать постановления правительства и болтать о нарядах... Смеялись над тем, как мы внешне похожи, - жительница Мончегорска Ольга Журба.

Она до сих пор не может поверить, что погибла Алена Мартынова. Мурманчанка оказалась на борту рейса Москва-Мурманск, который загорелся 5 мая в аэропорту "Шереметьево". Шансов спастись у нее почти не было: Алена Ивановна сидела на 17 ряду у окна. По словам тех, кто выжил, люди в хвосте самолета погибли моментально, огонь там создал ад на земле. Шанс был только в случае, если бы женщина пошла по головам. Но ее знакомые даже представить не могут, чтобы она так сделала. Скорее пожертвовала бы собой, но спасла других.

Алена Мартынова в свое время возглавляла комитет по делам молодежи при администрации города Мурманска. Стала второй - творческой мамой - для многих талантливых ребят из города да и области.

Алена Ивановна стала наставником для многих мурманчан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Наставник, друг, - говорит про Алену Ивановну ее тезка Алена Лянгазова.

После мурманчанка перешла на работу в министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям, где стала начальником отдела по реализации государственной национальной политики. Кажется, что должность "сухая", чиновничья. Но Алена Ивановна и на ней оставалась человеком. Теплым, заботливым, веселым. Живым и очень отзывчивым.

- Алена Ивановна всегда будет для нас примером безграничной преданности своему делу, милосердию и мудрости. Ее огромный опыт, целеустремленность, творческий подход и душевная заинтересованность в работе служили и будут служить образцом для каждого из нас. Благодаря Алене Ивановне появились на свет и были запущены многие успешно действующие инициативы и проекты министерства. Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность и отзывчивость, - говорят о погибшей коллеги.

До сих пор многие верят, что это какая-то ошибка. Что возникла путаница. Хотя Алены Мартыновой в списках выживших нет... 7 апреля ей исполнилось 50 лет.

- Среди погибших пассажиров вчерашнего рейса Москва-Мурманск была Алена Мартынова, большой друг нашей команды, мурманского движения "Что? Где? Когда?" и клуба "Северный замок". При ее деятельной поддержке проходили и историко-ролевые фестивали в Хибинах в 90-х, и первые турниры по ЧГК на Кубок мэра Мурманска в начале 2000-х. Алена Ивановна, вас будет очень не хватать, - рассказывает Алексей Бакуменко.

К слову, он участник команды "Норманны", капитаном которой является Михаил Савченко. Он тоже был на этом роковом самолете и спасся.

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