Выживший мурманчанин с рейса Москва-Мурманск: "Я не тащил свои чемоданы"

Из 78 человек на борту борта "Аэрофлота" Москва-Мурманск выжили только 37. Напомним, самолет загорелся во время жесткой посадки, на которую пилоты пошли из-за удара молнии. ЧП случилось 5 мая.

Мало того, что все эти люди пережили настоящий ужас, так теперь многие обрушились на них с критикой. Смешно, но выживших обвиняют в том, что они спаслись, тогда как 41 человек погиб. Звучат слова, что пассажиры, сидевшие в начале салона, вытаскивали свой багаж, тогда как людям в хвосте некуда было деться. Что снимали пожар на телефоны, а не помогали тем, кто горел.

В числе спасшихся оказался мурманчанин Михаил Савченко, капитан одной из самых сильных команд по "Что? Где? Когда?" в России "Норманны". Он одним из первых выбежал из салона, отделавшись ушибами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и чётко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько все серьезно. Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс, - рассказал Михаил Савченко.

Он тоже попал под огонь гневных комментариев, в которых живых обвиняют в том, что они живы. В том числе мурманчанину досталось за то, что он снимал пожар на телефон. Именно его видео в первые минуты после пожара разлетелось по соцсетям.

- Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации, говорит Михаил Савченко. - Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю. Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами. P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче.

5 мая мурманчанин обещает праздновать как второй день рождения.

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