Кандалакшанин Алексей Смирнов погиб в самом расцвете лет. Ему было 36
36-летний кандалакшанин Алексей Смирнов был на борту Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял роковой рейс СУ1492 из Москвы в Мурманск. Алексей сидел в самом хвосте самолета – место 19D, и шансов выбраться живым у него было мало. Напомним, борт совершил жесткую посадку в «Шереметьево» после того, как в него попала молния.
- Леша – мой товарищ и ровесник. Хороший парень … был, - говорит глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. – У Лешки были золотые руки. Он сам создал с нуля свой автосервис и лично занимался ремонтом автомобилей. Всем помогал и никогда никому не отказывал. Он ушел в расцвете лет.
Кандалакшане несут цветы к мемориалу "Сердце". Фото: blogg51.ru
У Алексея Смирнова остались мама, брат и девушка. Жениться кандалакшанин так и не успел.
- Наш город – одна большая семья. Мы все друг друга знаем. Все переживаем за близких и семьи, потерявших своих родных. Это страшная утрата и большое горе для всех нас. Каждый воспринял эту трагедию как личное горе. Разумеется, семье Леши мы окажем все необходимую помощь, - отметил Михаил Павлов.
Глава Кандалакши и Кандалакшского района вместе с друзьями уже съездил на кладбище, где присмотрел место, где будет похоронен его земляк и товарищ. А пока местные жители несут свечи, цветы и игрушки к арт-объекту в виде сердца. Именно здесь было решено организовать мемориал.
А вот поиски родных Елены Ратниковой - второй погибшей жительницы Кандалакши продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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