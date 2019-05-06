"Врач от Бога, спас многих, вылечил, поставил на ноги" - На загоревшемся самолете Москва-Мурманск летели медики из Заполярья

Все больше подробностей появляется о трагедии с самолетом Москва-Мурманск в "Шереметьево".

Вечером 5 мая здесь загорелся самолет, следовавших на Кольский полуостров. Как сообщают пассажиры, в него сразу после взлета попала молния. Из 78 человек на борту погиб 41, в том числе дети.

Напомним, уже известно, что на самолете летели глава Североморска Владимир Евменьков и капитан команды по "Что? Где? Когда?" "Норманны" Михаил Савченко.

Теперь появилась информация, что на борту были врачи из Мурманской области Лариса Сивоконь и Евгений Новиков, работавшие в Центральной медико-санитарной части №120, что расположена в Снежногорске. В списке выживших пассажиров, который опубликовал "Аэрофлот", их, к сожалению нет (подчеркнем, что список еще уточняется).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Близкие врачей не могут поверить, что их больше нет. И надеются на чудо.

- Последний раз видела Евгения Витальевича 26 апреля, забегала к ним в ординаторскую поблагодарить... Эти голубые и добрые глаза, их не забыть... В них невозможно не влюбиться. Евгений Витальевич - врач от Бога. Светлые воспоминания о человеке, кто спас многих, вылечил, поставил на ноги. Хочется верить, что это ошибка, страшный сон. Быть может, произойдет чудо, и наши живы! - рассказывает жительница Снежногорска Виктория Бодрова.

Коллеги уже знают о трагедии и тоже не могут в нее поверить.

- Погибли наши соотечественники и коллеги: начальник медсанчасти Новиков Евгений Витальевич с дочерью Новиковой Софией Евгеньевной и заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособности Сивоконь Лариса Евгеньевна. Чувство невосполнимой утраты не передать словами. Родные, друзья, коллеги... Вместе, скорбим, - рассказали в медико-санитарной части №120.

Дочка руководителя медучреждения еще ходила в школу.

- Знаете, еще что вспомнилось, - добавляет Виктория Бодрова. - Лет 5-8 у мамы что-то с коленкой стало. Мы быстренько на скорую. Сидим, ждем врача в коридоре. Выходит Евгений Витальевич. Он тогда дежурил. У него такая летящая походка, светится, как ангел. Глаза, от которых глаз не оторвать. В руках какой-то инструмент, отвертка или еще чего, тогда еще пошутили, мол, сейчас починим и все. И ведь, действительно, он тогда произвел такое впечатление, мамуль еще долго ходила, восхищалась.

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