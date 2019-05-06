Из 41 погибшего при пожаре в самолете в Шереметьево - 26 жителей Мурманской области

Страшная трагедия произошла вчера, 5 мая, в аэропорту Шереметьево. 41 пассажир суперджета компании "Аэрофлот" на маршрут Су1492 Москва-Мурманск стали жертвами чудовищного пожара. Горе для всей страны, горе для Мурманской области.

Это можно было предполагать заранее, но сегодня ужасные опасения подтвердились официально: большинство погибших во вчерашней авиакатастрофе - жители Заполярья.

- Из 41 погибшего пассажира - 26 жителей Мурманской области. Двое детей - тоже. По предварительной информации, погибший бортпроводник Максим Моисеев - житель Североморска. Эти данные сейчас проверяются. Также погибли двое сотрудниц регионального правительства - из министерства по внутренней политике и коммуникациям [Алена Мартынова] и министерства юстиции, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на оперативном заседании.

Глава регион подчеркнул, что в области объявлен трехдневный траур, а это значит, что все праздничные мероприятия отменены. При этом северяне просят отменить авиашоу, которое было запланировано в Мурманске на День Победы. Андрей Чибис знает об этой просьбе, но решение пока не принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Оперативный штаб продолжает работать. Наша задача сделать так, чтобы все близкие были защищены. Будет оказано содействие в доставке тел и погребении. Не все родственники еще установлены, поэтому просьба обращаться близким на телефон горячей линии, - призвал глава региона. - Для нас принципиально важно установить всех родственников всех погибших и пострадавших.

Напомним, уже известно, что, скорее всего, не спаслись из пожара врачи медсанчасти №120 Евгений Новиков и Лариса Сивоконь.

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