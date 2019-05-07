В пожаре в Шереметьево погибли два военнослужащих из Оленегорска

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-07T17:29:35+03:00

Алексей Ганзинев и Алексей Гультайчук сидели на 12 и 18 рядах, где бушевало пламя

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Два Алексея - Ганзинев и Гультайчук - молодые бравые парни в форме. Они летели домой, в Оленегорск, где служили. Но судьба решила иначе, и Кольской земли они не увидели.

Оленегорск славится летными традициями (здесь есть авиабаза Оленья). Однако именно небо отняло жизни у военных. 27-летний Алексей Гультайчук и 23-летний Алексей Ганзиев оказались в злополучном самолете из Москвы в Мурманск, который сгорел 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Борт взлетел, по предварительной информации, почти сразу в него ударила молния, и пилотам пришлось идти на вынужденную посадку. Во время нее суперджет загорелся, выжили только 37 человек из 78.

Алексей Гультайчук сидел на 12 ряду у окна справа, его тезка - на том же месте, только на 18 ряду. Шансов на спасение у них было крайне мало: именно в хвосте начался пожар, и почти все, кто там был, не спаслись.

- Совсем еще молодые ребята. Мы переживаем и скорбим вместе с близкими и семьями, потерявших своих родных. Это страшная утрата и большое горе для всех нас. Выражая скорбь о погибших, соболезнуя их родным и близким, предлагаем жителям нашего города почтить память жертв авиакатастрофы и возложить цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу на центральной площади Оленегорска, - сообщил глава города Олег Самарский.

Родным погибших военнослужащих обещали оказать помощь. У Алексея Гультайчука остался маленький ребенок.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU