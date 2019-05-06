Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-06T11:57:53+03:00

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Жизнь бывает очень жестока. Большое горе пришло в семью Ксении Новиковой. Она потеряла сразу двух близких людей в трагедии 5 мая в Шереметьево. Напомним, здесь загорелся самолет Москва-Мурманск, погиб 41 человек из 78 на борту.

Начальник медсанчасти №120 Снежногорска Евгений Новиков вместе с 12-летней дочкой Соней летал в столицу к родным. В тот роковой день они возвращались в Мурманскую область. Сидели почти в самом хвосте самолета и не смогли выбраться. Вместе с начальником летела еще одна сотрудница медсанчасти Лариса Сивоконь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Как стало известно "КП", ранее погибла племянница Ксении Новиковой Алина Керова. Она стала жертвой керченского стрелка, который устроил перестрелку и взрыв в местном колледже.

"Комсомольская правда"-Мурманск приносит свои соболезнования семье Новиковых!

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ИСТОЧНИК KP.RU