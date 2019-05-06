На трагедии с самолетом Москва-Мурманск пытаются нажиться мошенники

СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-06T07:06:07+03:00

Злоумышленники спекулируют на сборе денег для пострадавших пассажиров

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Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет Москва-Мурманск. Как сообщают пассажиры, в него сразу после взлета попала молния. Из 78 человек на борту погиб 41, в том числе дети.

Мурманская область остро отреагировала на эту трагедию, ведь почти все пассажиры - наши земляки. В регионе объявлен трехдневный траур, в аэропорт "Мурманск" и к памятнику жертвам Интервенции несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

При этом после случившегося, как воронье, налетели мошенники. С фейковых аккаунтов в "ВКонтакте" они пишут под постами о пожаре, что открыт сбор средств для пострадавших. Вот только в данный момент в области деньги не собирают, хотя несколько крупнейших пабликов региона заявили о таких намерениях. Поэтому северян просят быть бдительными.

Врио губернатора Мурманской области заявил, что семьи погибших получат компенсацию в миллион рублей, а пострадавшие - 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU