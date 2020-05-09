Прадедушка, пишу тебе и о тебе…

У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну.

До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать. Имена победителей будут названы в ближайшее время. Мы благодарим всех участников за искренние строки, трогающие до слез!

Повторили бы подвиг, не задумываясь... - семья Капитановых

Страшные дни блокады - Леонид Дмитриев (9 лет), Мурманск, гимназия № 9, 3 «А» класс.

«Дяденька, очень кушать хочется!» - Вика Кузнецова (7 лет), МБДОУ Мурманска № 120 (подготовительная группа).

С гранатой в руке- Максим Штыков (5 лет), МБДОУ г. Мурманска № 120 (младшая аллергическая группа).

«Победа, победа - слово какое!» - cтаршая группа № 3 детского сада №18 г. Мурманск

«Прадедушка, а ты знал, что вы все-равно победите?» - Безруков Дмитрий, ученик 3 «А» кл. МБОУ г. Мурманска Гимназия № 9; Безруков Андрей, ученик 10 «А» кл. МБОУ г. Мурманска СОШ №57

«Гордимся своими дедами» - Андрей Подзоров, Антон Подзоров, Бобруйск, Республика Беларусь

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