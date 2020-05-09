«Подвиг моего прадеда»: Повторили бы подвиг, не задумываясь...

9 Май 2020 2020-05-09T04:38:42+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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В этот памятный день вспоминаем о вас -

Тех, кто нашу страну защищали,

Не жалея себя, шли уверенно в бой

И «За Родину!» жизнь отдавали!

Сколько дней шла жестокая эта война,

Сколько судеб она поломала!

Сколько смелых бойцов полегло на полях,

Сколько лучших без вести пропало...

Вас в «Бессмертном полку» пронесем на руках,

Помолчим: «Слава героям!»…

И пусть Вечный огонь бьется в наших сердцах -

Будем вашей Победы достойны!

Наталья Капитанова.

Маша Капитонов участует в в шествии Бессмертного полка 9 мая 2019 года.

Годовщина Великой Победы… Эта тема нам особенно дорога! «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...». У моих детей счастливое и беззаботное детство. А спасли и сохранили этот мир для них их прадедушки – простые солдаты Великой Отечественной войны.

Уроженец Нижегородской области Василий Федорович Капитанов – кавалер ордена Красной Звезды, ордена Великой Отечественной войны I степени.

Капитанов Василий Федорович

Он был отважным разведчиком, воевал под Москвой. Заслужил несколько боевых наград за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И после войны, несмотря на инвалидность, продолжал служить в штабе по борьбе с бандитизмом. Всю свою жизнь гордился подвигом народа в Великой Отечественной войне.

Мурманчанин Николай Ларин ушел защищать Заполярье в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Но в одном из боев был сильно ранен и жив остался только благодаря своему капитану - тот вытащил его на себе с поля боя! После войны Николай Михайлович трудился в отрасли радиосвязи и свято чтил великий праздник Победы. Война не прошла бесследно для дедушек - оба имели памятные раны и на теле, и в душе... Но они повторили бы свой подвиг, не задумываясь, ради Родины, ради семьи, ради настоящего и будущего!

Ларин Николай Михайлович

И сегодня мы хотим сказать спасибо за Победу прадедам и всем мужественным защитникам нашей Родины!

Семья Капитановых: мама Наталья Александровна, дочь Мария (13 лет).

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