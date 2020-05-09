«Подвиг моего прадеда»: С гранатой в руке

9 Май 2020 2020-05-08T16:51:02+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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Я хочу рассказать о своем прапрадедушке Топехине Семене Кононовиче. Он был военным, служил в ВДВ с 1938 года. Во время войны дедушка отважно дрался с фашистами. Дошел до города Будапешта.

При штурме Будапешта был тяжело ранен в ногу и отстреливался до последнего патрона. Когда патроны закончились, дедушка взял в руки гранату, чтобы подорвать себя вместе с фашистами, и потерял сознание. Так его и нашли наши солдаты, с гранатой в руке, и отправили в госпиталь. Рана оказалась тяжелой, и он долго лечился.

Дедушка был награжден орденами «За боевые заслуги» и «За взятие Будапешта». Моего прапрадедушку Семена Кононовича я никогда не видел, но очень горжусь им и хочу быть похожим на него. А еще пусть никогда не будет войны!

Максим Штыков (5 лет), МБДОУ г. Мурманска № 120 (младшая аллергическая группа).

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