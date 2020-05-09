«Подвиг моего прадеда»: Страшные дни блокады

9 Май 2020 2020-05-08T16:30:56+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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Война – это всегда страшно. Взрослые понимают, что это такое. Дети не всегда воспринимают весь ужас войны, потому что рядом взрослые, которые стараются защитить и уберечь их.

Наша бабушка Онущенкова (Малышкова) Зинаида Дмитриевна оказалась в 1941 году в блокадном Ленинграде вместе с родителями, сестрами и братом. Они пережили самую страшную в жизни - первую блокадную зиму. Все люди, пережившие блокаду, отмечают 27 января как самый большой праздник в их жизни. Отмечают тихо, вспоминая своих близких, рассказывая о событиях, которые врезались в их память, и забыть эти ужасные дни невозможно.

Онущенкова (Малышкова) Зинаида Дмитриевна.

Наша бабушка тоже делилась своими воспоминаниями… Брату Савелию было 16 лет, он приписал себе два года, чтобы попасть на фронт. Но его не взяли - здесь, в блокадном Ленинграде, он был нужнее. Несколько раз брат переходил на сторону, занятую фашистами, и приносил военным важные сведения, но однажды не вернулся. Мама и сестры не верили в его гибель и все время ждали. Но он не вернулся… Нашей бабушке, которая осталась старшей из детей, доверили получать по карточкам хлеб на всю семью. А что значил хлеб в блокадном Ленинграде? Жизнь! Каждый день взрослый сопровождающий собирал группу детей и провожал их к месту раздачи хлеба и обратно.

Это было очень страшное и важное задание: вокруг война и голод, а тебе всего 12 лет. «Однажды на меня набросился взрослый, вырвал хлеб из рук и убежал. До конца дней буду помнить этот ужас! В голове крутилась мысль: «Как теперь идти домой? Что делать?». Но оказалось, что я от страха так вцепилась в хлеб, что половина осталась у меня в руках - семья была спасена!» - вспоминала бабушка Зина.

А потом разбомбили дом, и семья переехала в землянку. Страшную голодную и холодную зиму пережила семья в блокадном Ленинграде. А потом предстояла долгая эвакуация на барже по Ладоге. Фашистские самолеты обстреливали баржу, хотя она шла под флагом Красного Креста. На глазах у бабушки несколько человек были убиты - такое не забывается. Советские самолеты вели с фашистами воздушный бой, спасая людей. Эвакуировали семью в Куйбышевскую область.

В Ленинград вернулись после снятия блокады - в 1944 году. Бабушки не стало, когда ей было 87 лет, но мы, как и она, отмечаем вместе со всеми людьми 27 января День снятия блокады.

Леонид Дмитриев (9 лет), Мурманск, гимназия № 9, 3 «А» класс.

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