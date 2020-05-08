2020-05-08T12:36:09+03:00
Общество

День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая

Для главных героев праздника в правительстве подготовили подарочные наборы
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
2600 ветеранов Великой Отечественной войны получат подарки к 9 мая. Фото: Правительство Мурманской области2600 ветеранов Великой Отечественной войны получат подарки к 9 мая. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

75 лет минуло с конца Великой Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов, которые слишком дорогой ценой подарили нам эту Победу, а так хочется успеть сказать им спасибо и окружить любовью, теплотой и заботой. По случаю юбилейной даты в правительстве Мурманской области подготовили для героев 2600 подарков.

- Мы со всей душой работали над подарками для наших ветеранов. В набор вошли теплые и уютные пледы, наше северное брусничное варенье, северный чай и шоколад. Каждый подарок волонтеры обработали санитайзером и упаковали в отдельный пакет. Сборку производили в перчатках и масках, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Помимо них волонтеры и социальные работники доставят и подарочные наборы в рамках всероссийской акции «Вам, родные». В них вошли праздничная продуктовая корзина, георгиевская ленточка и цветы.

- Кроме того, ветеранам, проживающим в сельских удаленных районах, доставлены инфракрасные пленочные обогреватели – картины, которые безопасные и энергосберегающие. Надеемся, что ветеранам будет тепло и уютно с такими подарками, - отметила Елена Дягилева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы, не выходя из дома. Многие торжественные мероприятия из-за коронавируса перешли в онлайн режим (Подробности)

Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Один из 156 выздоровевших рабочих из Белокаменки отправился домой
В Мурманске на дорогу сошел оползень
Мальчик из Североморска-3 закончил дорогое лечение, которое оплатил неизвестный богач и простые северяне
В Апатитах будут судить преступника, который убил знакомого 18 лет назад
На трассе Кировск-Коашва сбили лося
День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране
Министр спорта Мурманской области присоединился к акции в честь Дня Победы
Две акции ко Дню Победы, стартовавшие в Мурманской области, рекомендованы для проведения по всей России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: «Принцесса Анастасия» прибыла в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы
В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2322 зараженных, 390 выздоровевших, 4 умерших
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на личном контроле ситуацию с избитым в Мончегорске ребенком
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для перевозчиков, пострадавших от коронавируса, предлагают обнулить ставки транспортного налога на 2020 год
Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей
В больнице Мурманска умер 16-летний подросток
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации