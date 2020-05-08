День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая

8 Май 2020 2020-05-08T12:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

75 лет минуло с конца Великой Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов, которые слишком дорогой ценой подарили нам эту Победу, а так хочется успеть сказать им спасибо и окружить любовью, теплотой и заботой. По случаю юбилейной даты в правительстве Мурманской области подготовили для героев 2600 подарков.

- Мы со всей душой работали над подарками для наших ветеранов. В набор вошли теплые и уютные пледы, наше северное брусничное варенье, северный чай и шоколад. Каждый подарок волонтеры обработали санитайзером и упаковали в отдельный пакет. Сборку производили в перчатках и масках, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Помимо них волонтеры и социальные работники доставят и подарочные наборы в рамках всероссийской акции «Вам, родные». В них вошли праздничная продуктовая корзина, георгиевская ленточка и цветы.

- Кроме того, ветеранам, проживающим в сельских удаленных районах, доставлены инфракрасные пленочные обогреватели – картины, которые безопасные и энергосберегающие. Надеемся, что ветеранам будет тепло и уютно с такими подарками, - отметила Елена Дягилева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы, не выходя из дома. Многие торжественные мероприятия из-за коронавируса перешли в онлайн режим (Подробности)

Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU