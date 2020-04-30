2020-04-30T15:23:09+03:00
75 лет Великой Победы

Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов

Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров
Наталья ЛОБАНОВА
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Самолеты и вертолеты совершат демонстрационный полет 9 мая. Фото: пресс-служба СФСамолеты и вертолеты совершат демонстрационный полет 9 мая. Фото: пресс-служба СФ
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Тренировки военных воздушных кораблей в Мурманске проходят не просто так: летчики оттачивают пируэты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья 17 самолетов и вертолетов Северного флота совершат демонстрационный полет в небе над Мурманском.

- Пролет авиации пройдет по проверенному маршруту на высоте 200 метров, с соблюдением условий безопасности. В торжественном мероприятии примут участие вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолет Ту-142м, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Генеральная репетиция полета состоится 7 мая, если позволит погода.

Напомним, что военные парады в День Победы и массовые мероприятия с участием военнослужащих пришлось перенести из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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