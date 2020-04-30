Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов

30 Апр 2020 2020-04-30T15:23:09+03:00

Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров

Изменить размер текста: A A

Тренировки военных воздушных кораблей в Мурманске проходят не просто так: летчики оттачивают пируэты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья 17 самолетов и вертолетов Северного флота совершат демонстрационный полет в небе над Мурманском.

- Пролет авиации пройдет по проверенному маршруту на высоте 200 метров, с соблюдением условий безопасности. В торжественном мероприятии примут участие вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолет Ту-142м, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Генеральная репетиция полета состоится 7 мая, если позволит погода.

Напомним, что военные парады в День Победы и массовые мероприятия с участием военнослужащих пришлось перенести из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобусы в Мурманске украсят ко Дню Победы на 3 миллиона рублей. А в одном троллейбусе оформление будет посвящено подвигу Полярной дивизии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU