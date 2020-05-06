Как жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы не выходя из дома

75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне в этом году, к сожалению, пройдет не так, как должно было быть: без парадов, шествия «Бессмертного полка» и других торжественных мероприятий. Виной тому – злосчастный коронавирус. Однако, несмотря на эпидемию, никто не в силах отнять или отменить этот знаменательный день – день скорби, памяти и преклонения перед великим подвигом нашего народа.

Мы составили подборку мероприятий, в которых жители Мурманской области могут принять участие 9 Мая, не нарушая режима самоизоляции, - все они пройдут онлайн.

Музыка нас сплотит

Ко Дню Великой Победы Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова подготовил музыкальную акцию «Поем двором». Чтобы принять в ней участие, 9 Мая в 19.00 после всероссийской Минуты молчания нужно открыть свои окна или выйти на балконы и всем вместе исполнить известную песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова «День Победы». Трансляция акции будет организована в группе проекта в соцсетях.

- Активных горожан также приглашают к участию в проведении акции – все, кто готов организовать соседей или провести видеосъемку, могут подать заявки в сообщениях в официальной группе областного Дворца культуры имени Кирова, - сообщают в министерстве культуры Мурманской области.

Таким интересным образом северян призывают вспомнить о героях, подаривших нам мирное небо над головой.

Северянам предлагается исполнить знаменитую песню "День Победы"

День Победы у окошка

К сожалению, на 75-летнюю годовщину Парад Победы по всей стране пришлось отменить. Зато демонстрационный полет военных самолетов и вертолетов в Мурманске все же состоится. Те, кто хочет проникнуться торжественной атмосферой, могут принять участие в «Параде у окна». Вспомните, как вы ходили на парад с родителями, бабушками и дедушками и брали с собой фотографии из семейного архива, флаги и цветы.

Нужно сделать фотографию с атрибутами праздника - флагами, шарами - и опубликовать ее в социальных сетях 9 Мая с хэштегами #НаПараде и #ПарадуОкна, отметив, почему для вас важен Парад Победы. В кадре можете быть вы сами, ваша семья или коллеги по работе. Главное требование - сделать фото не на улице, а дома или в офисе.

В эти дни нам необходимо продолжать оставаться дома. Но, несмотря на обстоятельства, все мы можем побывать на параде виртуально, чтобы поддержать друг друга и ощутить дух праздника Великой Победы!

Посмотри в окно

Накануне великого праздника - Дня Победы - губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командой регионального правительства организовал конкурс #окновпобеду, суть которого состоит в том, чтобы тематически украсить домашнее окошко к 9 Мая. Авторы лучших работ получат фирменные толстовки.

- Давайте, пока мы все сидим по домам, отдадим дань памяти тех, кто отдал свои жизни ради наших. Покажем ветеранам свою поддержку и свое уважение к их подвигу. Уверен, когда они увидят ваши окна по телевизору и в газетах, им будет очень приятно, - отметил глава региона на личной странице в соцсетях.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить фотографию украшенного к празднику окошка в Instagram или «ВКонтакте» и обязательно поставить в публикации хэштеги #окновпобеду51 и #НаСевереЖить. В каждом районе Заполярья 12 мая выберут десять победителей и вручат им призы с символикой Дня Победы.

Ставим рекорды во имя героев

Для самых сильных и крепких духом жителей Мурманской области подготовили онлайн-акцию «Рекорд Победы», которая развернулась по всей нашей стране. Суть в том, чтобы выполнить как можно больше отжиманий и, засняв этот процесс на камеру, выложить видеоролик в соцсетях с хэштегом #РекордПобеды51.

В этом году участникам акции придется попотеть - в суммарном итоге нужно отжаться 27 394 раза — по числу мирных дней, прожитых после Великой Отечественной войны.

Жители Мурманской области могут доказать, что им все по плечу!Фото: Иван МАКЕЕВ

- Уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную войну, позволив тем самым нам сражаться лишь с одним соперником – с самими собой! Независимо от того, сколько раз может отжаться человек, 1 или 100, главное, что каждый участник вносит вклад в общую Победу! – отмечают организаторы всероссийского мероприятия.

За 10 лет существования эта акция стала одним из самых масштабных спортивных флешмобов в России. В прошлом году «Рекорд Победы» установили более 150 городов, где в акции приняли участие более 200 тысяч человек. Благодаря этому мероприятию, организаторы опровергают привычное мнение о современной молодежи и показывают всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!

А что еще?

Акция «Георгиевская ленточка» - для участия нужно записать короткое видео и выложить его в социальные сети с хэштегами #мурманскпомнит75 и #волонтерыпобеды51. В ролике можно рассказать о правилах ношения ленты, показать мастер-класс по ее изготовлению, прочитать стихи о Великой Отечественной войне или поделиться героической историей своей семьи.

Акция «Сад памяти» - в рамках экологического мероприятия в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны решено высадить такое же количество деревьев по всей России. В Мурманской области в рамках этой акции планируется даровать жизнь 8385 зеленым друзьям. Пока что из-за коронавируса акция перекочевала в онлайн-формат. Чтобы к ней присоединиться, нужно нарисовать дерево, которое семья позже обязательно посадит, смастерить поделку, аппликацию и рассказать, кому будет посвящено живое дерево, поделившись фотографиями с хэштегами #СадПамятиДома и #СеверПоДомам в соцсетях.

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