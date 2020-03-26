2020-03-26T11:58:10+03:00
75 лет Великой Победы

В Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти»

Присоединиться к доброму делу в мае и июне может любой желающий
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманскую область ждет озеленение!Мурманскую область ждет озеленение!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стало известно, когда и где в кольском крае можно будет подарить жизнь наших зеленым друзьям: в рамках международной акции «Сад памяти» в Заполярье в память о погибших в годы Великой Отечественной войны планируют высадить 8385 саженцев, а всего по всей России и другим странам - 27 миллионов!

Присоединиться к доброму делу может каждый неравнодушный северянин 29 и 30 мая, а также 1, 4 и 12 июня этого года. Деревья будут красоваться в самых разных точках нашего региона.

- Чтобы поучаствовать в кампании по высадке «Сада памяти», нужно кликнуть на карту на нашем официальном сайте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшее место высадки. Так вы узнаете дату, время проведения мероприятия и контакты для связи, - сообщают на сайте "Сад памяти".

Международная акция продлится до 22 июня. Из-за коронавируса ветеранов и людей пожилого возраста организаторы настоятельно просят отказать от высадки деревьев ради их же безопасности. А всем остальным участникам приходить на мероприятие желательно в марлевых повязках и одноразовых перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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