«Подвиг моего прадеда»: «Прадедушка, а ты знал, что вы все равно победите?»

9 Май 2020 2020-05-09T04:12:26+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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Подвиг нашего прадеда Чупрова Якова Степановича

Письмо прадеду

Здравствуй, наш прадедушка! Пишут тебе письмо твои правнуки Андрей и Дмитрий.

Что мы знаем о тебе? Ты оленевод, пастух, всю Великую Отечественную войну прошел в оленеводческой бригаде, был ранен и остался в живых.

И это только несколько строк. Несколько строк – судьба человека, судьба рода, судьба всей страны. И пусть тогда была совершенно другая страна, но это была Наша страна, Наша Родина.

Прадедушка Яша, нам очень мало рассказывали о тебе (некому уже было), но мы знаем, что ты был замечательным человеком, щедрым, очень смелым, всегда помогал людям, воспитал пятерых детей. Потомственный оленевод. Умение выживать в условиях Крайнего Севера помогло тебе выжить во время Великой Отечественной войны.

Прадедушка, однажды мы с семьей поехали на снегоходах на зимнюю рыбалку. Неожиданно испортилась погода. Поднялась метель. Стало холодно и совершенно не видно дороги. Мы, дети, были напуганы. И кто-то из взрослых сказал: «А что если война? И нам надо добраться до линии фронта и довести нашим бойцам снаряды. Если мы не приедем, то погибнет много солдат». И вот тогда мы поняли, что война это очень страшно, очень холодно и невозможно что-то изменить, потому что многое не зависит от тебя. Нам было страшно всего несколько часов, а ты страдал и преодолевал себя и все тяготы пять лет!

Прадедушка, как ты смог преодолеть холод и страх? Как ты смог подобрать оленей? Ведь от них завесила твоя жизнь! О чем ты думал, когда ты ехал по тундре, а над тобой летел немецкий самолет и обстреливал тебя? Что ты чувствовал? Страх? Ненависть? Злость? Гордость?

Страх? Ты боялся за свою жизнь? Ведь умирать молодым несправедливо!

Ты боялся за свою жену и своих детей? Они могли не выжить без тебя! И тогда прекратился бы весь наш род!

Ты боялся немцев? Они были лучше подготовлены к этой войне: боеприпасы, обмундирование, продукты питания.

Ты боялся за свою страну? Её может не стать! Не станет твоей Родины!

Злость? На кого ты мог быть зол? На оленей? Они боятся и от грохота разрывающегося снаряда несутся в сторону врага, не слушаются тебя.

Может, ты злился на Бога? Как он мог допустить, чтобы человек напал на другого человека!

Или ты злился на смерть? Ты вывозил раненых солдат с поля боя. И на твоих руках умирали чьи-то сыновья, отцы, братья. Умирали хорошие ребята.

Кого ты мог ненавидеть? Себя? За то, что не успел, опоздал и какого-то не спас!

Ненавидел немцев? Они напали на твою Родину!

Или ты гордился? Собой! Своими односельчанами! Своими детьми и женой! Вы все были героями и приближали Победу как могли!

Прадедушка, а ты знал, что вы все равно победите? Как? Почему? Что или кто вам поможет?

Вопросы. Их много. Вот бы с тобой встретиться и узнать ответы. Но это не возможно.

А недавно мы узнали, что в музее села Ловозера есть один интересный экспонат. Это письмо одного военного начальника, который благодарит тебя за своё спасение и просит тебя наградить. Копия этого письма находится у твоей внучки. Как и все твои награды.

Прадедушка, в современной России очень популярны два лозунга: «Спасибо деду за Победу!» и «Спасибо прадеду за Победу!». Это и наши слова тебе.

Спасибо тебе за Победу!

Помять о нашем прадедушке будет всегда жить в наших сердцах, а история его жизни стала семейной легендой.

Безруков Дмитрий, ученик 3 «А» кл. МБОУ г. Мурманска, гимназия № 9,

Безруков Андрей, ученик 10 «А» кл. МБОУ г. Мурманска СОШ № 57.

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