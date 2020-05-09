«Подвиг моего прадеда»: «Дяденька, очень кушать хочется!»

9 Май 2020 2020-05-08T16:43:14+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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У меня есть прадедушка – Кузнецов Василий Антонович. Это дедушка моего папы. Ему 97 лет. О нем и будет мой рассказ.

Когда моему прадедушке Васе было 17 лет, началась Великая Отечественная война. Он тогда служил в городе Архангельске на корабле и очень переживал, что его не отправляют воевать.

Через полгода матроса Василия Кузнецова перевели на другой корабль, в Ленинград. Началась блокада. В городе было голодно и холодно. Но, для того чтобы у солдат были силы, всем военным выдавали продуктовый паек.

Прадедушка Вася вспоминает, что по набережной ходили голодные дети и просили: «Дяденька, очень кушать хочется!». Военным нельзя было делиться съестным, ведь у них должна была быть энергия, чтобы вести бой. Но все - и матросы, и офицеры - украдкой в кулачке носили сахар, хлеб и консервы, которые отдавали детям.

После снятия блокады Ленинграда прадедушку перевели на Северный флот, в Мурманск. Здесь он встретил Победу, потом женился и родил двоих сыновей.

Уже в мирное время каждый раз перед выходом на улицу - в магазин, на работу или погулять - прадедушка набирал целый карман конфет. Ими он угощал детей во дворе. А ребятня так его и называла: «Дедушка с конфетами».

Моему папе, своему внуку, прадедушка сказал, что он никогда не забудет глаза детей блокадного Ленинграда: несчастные, голодные и очень взрослые.

Когда мой папа рассказал мне про это, я поняла, как важно, чтобы на Земле больше никогда не было войны. Чтобы глаза у всех всегда были счастливые и радостные…

Вика Кузнецова (7 лет), МБДОУ Мурманска № 120 (подготовительная группа).

Сейчас дети рисуют мирное небо. Спасибо за это миллионам советских людей! Фото: Вика Кузнецова

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