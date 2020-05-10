«Подвиг моего прадеда»: Гордимся и помним…

10 Май 2020 2020-05-10T10:43:52+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь начинаем их публиковать.

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В нашей семье уже четыре поколения близких людей

У каждого человека свой идеал в жизни. Примером для многих стали отважные защитники родины, герои космоса, люди, пришедшие на помощь другим в трудных ситуациях, а порой и отдавшие за них свои жизни. Иногда и я задаю себе этот вопрос: «А на кого бы я хотела быть похожей?»

Становясь взрослее, понимаю, таким человеком, конечно же, может стать только близкий и дорогой мне человек, мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Я всегда поражалась его работоспособности, почтительному отношению к старшим, преданности в дружбе и оптимизму.

Помню, когда он делился воспоминаниями, всегда думала, а смогла бы я вынести те испытания и пережить то, что перенес мой дед. Не знаю...

Вот почему хочу и вам рассказать о солдате Великой Победы, призванном в ряды защитников Родины из далекого и жаркого Узбекистана и воевавшем за свое многонациональное Отечество.

Мы и сегодня вспоминаем, как он, Курмаев Баки Сабирович, с гордостью и болью рассказывал нам о событиях того времени, когда он, выпускник Ташкентского государственного мединститута, сразу после экзаменов попал на фронт. И в конце лета 1941 года, получив звание военврача 3-ранга, прибыл в действующую армию в район города Ельня. Тогда на этом направлении шли ожесточенные бои. Сколько солдат погибло в этих местах! Взрывы, свист снарядов, стоны раненых, кровь и смерть однополчан – вот что запомнилось молодому медику. В один из дней в составе санитарного обоза наш защитник двигался к эвакопункту, который находился в глубоком тылу. Все были уверены, что располагаются на своей территории и раненым вовремя окажут помощь. А по его словам, их было много.

Под вечер неожиданно на обоз напали немецкие солдаты. Первая мысль - вступить в бой, ведь нужно было защищать тех, кто уже не мог взять в руки оружие. Врачи и санитары стали отстреливаться, но силы были неравные. Один за другим падали сраженные бойцы. А потом немцы подожгли санитарный обоз. Находившимся в нем бойцам уже никто не мог помочь. Солдаты горели заживо, а оставшиеся в живых были взяты в плен.

Врачей и санитаров сразу отделили от раненых и контуженых бойцов и отправили отдельной колонной в накопительный лагерь. Но даже там, в фашистских застенках, дед старался по мере сил и возможности, преодолевая боль души, исполнять долг врача. Он с горечью вспоминал, что от недостатка медикаментов, еды и воды раненые умирали десятками. На просьбу врачей, обращенную к коменданту лагеря о выдаче продовольствия и хотя бы каких-то лекарств, тот только посмеивался и ничего не отвечал.

Побыв в накопительном спецприемнике полтора месяца, дед с колонной военнопленных был угнан в большой концлагерь под городом Орша в Белоруссии. Но все это время он испытывал душевные страдания от того, что случилось с ним и его боевыми товарищами, а он, как врач, ничем не мог им помочь.

С самого первого дня пребывания в лагере его не покидала мысль о побеге. И с ней он жил, преодолевая стыд и бессилие в собственной беспомощности. У него было огромное желание помочь нуждающимся, оказать им медицинскую помощь. Ведь и здесь он помнил клятву Гиппократа.

Не смирившись с таким положением, военврач и его сослуживцы отважились на побег, не зная еще, что их ждало впереди. Они понимали, что рискуют… и трижды бежали из лагеря.

Два побега оказались неудачными. Первый раз их поймали, затравливая собаками, поэтому до конца своей жизни он ненавидел собак (хотя понимал, что животные не виноваты). Второй раз пленных выследили полицаи. Избитых, измученных, притащили в сарай и бросили на земляной пол, комендант со злобой в глазах, стращая, кричал, что в следующий раз их повесят. Как напоминание об этом побеге у него на правой руке остался глубокий шрам, нанесенный немецким штыком (с тех грозных дней и до конца жизни эта рука болела, а дед терпел и говорил, что это память о войне).

Но несмотря на запугивания и издевательства, творившиеся в лагере, в конце января 1942 года (в один из студеных дней) дедушка с группой смельчаков отважились на третий побег. Сколько мучений пришлось им испытать, уходя от погони, а мороз, казалось, проверял их на прочность. Когда добрались до белорусских болот, то «отсиделись» в камышовых зарослях. Собаки, гнавшиеся за ними, потеряли след. Просидев в болотной жиже почти сутки, да при таком морозе, без движения, несколько ослабленных пленников не выдержали холода и голода (стужа и ледяная болотная вода дали о себе знать), – в живых осталось только двое: но и они были обморожены, опухли ноги и руки. С трудом передвигаясь и поддерживая друг друга (его напарник совсем ослаб, поэтому дед старался собрать с сосен смолу и хвою и заставлял его жевать), они продолжили трудный путь на восток, в надежде присоединиться к своим. В районе города Толочин «пленники» наткнулись на партизан. После тщательной и длительной проверки и лечения их приняли в партизанский отряд. Дедушка стал врачом, а его товарищ – разведчиком, (за успешные операции и хитрость, проявленные им, его прозвали «хорьком»). С ним дедушка дружил до конца жизни, и это была настоящая дружба, проверенная трудностями и тяготами грозного времени.

Вспоминая этот эпизод из военной жизни, наш «солдатский лекарь», как называл себя дед, всегда говорил: «Не дай Бог испытать это никому».

Тяжелыми оказались будни и в партизанском отряде – приходилось много оперировать, лечить раненых и больных. Тяжелораненых вынуждены были оставлять в деревнях на излечение.

Проблемой для нашего дорогого доктора стало и то, что он не очень хорошо говорил по-русски, ведь был узбеком. На первых порах это создавало трудности. В связи с этим были и курьезные случаи. С улыбкой он рассказывал о том, что в отряде никак не могли запомнить его имя и отчество, поэтому, вместо Баки Сабировича, его называли Борис Савельевич (даже в то тяжелое время солдаты поддерживали себя шуткой). Но и после войны, встречаясь с однополчанами, продолжали так называть.

Когда я слушала его рассказы-воспоминания, то всегда задумывалась, как же все-таки они сумели выстоять и победить в те грозные годы? И только когда уже стала взрослее, сумела ответить на свой вопрос: на войне их спасли взаимовыручка, мысли о родительском доме, близких и любовь к Родине, какой бы национальности они ни были.

А мы должны помнить и беречь память о них, ведь это они подарили нам чистое небо над головой и мирную жизнь. Я очень хорошо помню его слова, которые он говорил

нам, своим родным: «Война – жестокая вещь, забирающая столько жизней. Этого не должно больше повториться!»

Помню и то, с какой любовью и теплотой он вспоминал, как встретил в конце войны свою любовь – медсестру Лидочку (так он ее называл), с которой прожил более пятидесяти лет и которую всегда в жизни оберегал, ведь она тоже прошла трудными дорогами войны и немало «хлебнула» людского горя. А дороги эти были нелегкими.

В 1944 году после освобождения города Толочин деда демобилизовали и назначили главврачом Толочинской районной больницы, в которой проработал до окончания войны, помогая многим людям.

После войны, вернувшись в Узбекистан, он каждый год встречался со своими однополчанами. А когда родился внук и стал постарше, брал его с собой в Белоруссию на эти встречи. Дедушке хотелось, чтобы он знал, что такое фронтовое братство.

За участие в Великой Отечественной войне доктор Курмаев был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», юбилейными наградами, которые мы бережно храним в своей семье. Для нас это память о дорогом человеке. И хотя его уже давно нет с нами, как и многих солдат Победы, но мы, его родные и близкие, стараемся не забывать, через какие испытания прошел дорогами войны наш ветеран и должны сохранить в семейном архиве эту историю для своих детей и внуков, чтобы помнили и могли гордиться.

А мне сегодня очень помогает то, чему научил меня родной человек. И хочется пройти свой жизненный путь достойно, как прошел его мой дедушка, многими уважаемый, потому что для нас его жизнь всегда будет примером.

Теперь я точно знаю, что это тот человек, на которого я хочу быть похожей.

Угай Евгения Фердинандовна, 35 лет, Кандалакша.

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