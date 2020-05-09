«Подвиг моего прадеда»: «Победа, победа - слово какое!»

9 Май 2020 2020-05-09T04:15:16+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

***

Победа, победа -

Слово какое!

Его повторяешь

Снова и снова.

Победа, победа -

И горе, и радость…

У многих родни

На Земле не осталось.

Победа, победа!

О ней ты мечтал,

Ты думал, что к маме

Поедешь в село.

Победа, победа,

Но к маме в село

Ты уже не поедешь,

А только по пыльной дороге

Ты возле развалин пройдешь…

Старшая группа № 3 детского сада № 18, г. Мурманск.

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