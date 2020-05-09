«Подвиг моего прадеда»: «Победа, победа - слово какое!»
У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.
***
Победа, победа -
Слово какое!
Его повторяешь
Снова и снова.
Победа, победа -
И горе, и радость…
У многих родни
На Земле не осталось.
Победа, победа!
О ней ты мечтал,
Ты думал, что к маме
Поедешь в село.
Победа, победа,
Но к маме в село
Ты уже не поедешь,
А только по пыльной дороге
Ты возле развалин пройдешь…
Старшая группа № 3 детского сада № 18, г. Мурманск.
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