Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Мурманске: время проведения, программа, участники

7 Май 2020 2020-05-07T12:40:02+03:00

Мы узнали, когда и как можно присоединиться к массовой музыкальной акции на 9 мая

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Коронавирус отменил практически все торжественные мероприятия, которые должны были состояться на 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Шествие "Бессмертного полка", парады, показ военной техники, - все пришлось отложить до лучших времен. Однако никто этот важный день отнять не может, и даже не выходя из дома, всегда есть возможность почтить героев войны, которые подарили нам мирное небо над головой.

Так, в Мурманске 9 мая состоится акция «Поем двором». Северянам предлагается выйти на балкон и всем вместе исполнить знаменитую песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова «День Победы».

- Мероприятие пройдет 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты молчания в 19.00 по московскому времени. Композиция будет транслироваться на телеканале «ТВ-21»и радиостанции «Большое радио», - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Кроме того, инициативные северяне, которые хотят помочь в проведении акции – организовать соседей, провести видеосъемку – могут подать заявки в сообщениях в официальной группе мурманского Дворца культура имени С.М. Кирова.

Напомним: над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров.

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