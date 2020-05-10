«Подвиг моего прадеда»: Семейная легенда

10 Май 2020 2020-05-10T10:38:17+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь начинаем их публиковать.

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В нашей семье уже четыре поколения близких людей знают, что несет война. Память о солдатах Великой Победы для нас, младшего поколения бывшей большой семьи Прониных (а в ней сейчас трое детей, трое внуков и семеро правнуков, некоторые имеют уже другие фамилии) - святое. Ведь солдатом на ней был наш отец, дедушка, прадедушка – Пронин Иван Кузьмич.

История Великой Отечественной войны писалась и им, рядовым автобата. И его воспоминания, сохранившиеся в памяти нашей семьи, живы и сегодня. Они и стали для нас семейной легендой.

Вот почему мы трепетно храним и книжку военного шофера, и старые фотографии, на которых запечатлен еще молодым дорогой нам человек, его награды и даже книги о войне, которые он любил перечитывать по вечерам. Особенно дороги ему были несколько томов юбилейного (к 50-летию Победы) издания «Венок Славы». Видимо, как воспоминание о тех грозных днях.

А все, что связано с семейной традицией, - сохранять память о нашем защитнике Родины, мы тоже стараемся помнить, поэтому хочу сегодня рассказать и вам о нашем ветеране.

В одной из песен, которую любят участники войны, есть такие слова:

Помним грохот металла

И друзей боевых имена.

Именно эти воспоминания о боевых подвигах, однополчанах и своих командирах долгие годы сохранялись в сердцах солдат Великой Отечественной войны. Ведь для них это история, которую они писали 75 лет назад в жестоких сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. И летопись эта оказалась славной, а майский день 1945 года – Победным!

Но заплачено за эту победу – дорогой ценой!

И мы, живущие сегодня, должны помнить о подвиге солдат войны, не забывать, чтоб не прервалась связь поколений! И не просто на словах - делами, чутким отношением к ветеранам, к их памяти. Примером тому стали организованные многочисленные поисковые отряды, находящие места гибели погибших солдат, бригады реконструкторов военной техники, найденной в районах боев, акции «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», реставрация и благоустройство памятников и могил солдатам войны, волонтерское движение для помощи ветеранам и другие очень важные начинания. Особенно приятно, что в них принимают участия дети, внуки и правнуки солдат Победы.

В нашей большой семье эту память о дорогом нам человеке хранят через воспоминания его историй из военной жизни, поклонение у могилы ветерана, рассказы внукам и правнукам о страницах жизни дорогого нам человека. А еще при встречах с родными мы исполняем любимую песню отца и дедушки «Распрягайте, хлопцы, коней», которую он помнил многие годы.

… Нашего близкого человека нет с нами уже почти двадцать четыре года, но его фотографии хранятся у всех родных ветерана, мы скорбим и помним. А еще каждый год мы с внуками несем портрет отца, дедушки и прадедушки в строю «Бессмертного полка» - в память о нем.

Вспоминаем, что часто бывали у родителей со своими детьми, их внуками, правнуками. Помним, как сажал папа на колени маленькую правнучку и «тютюшкал» - качал на ноге, пел прибаутки, а она звонко, по-детски, смеялась. Он брал ее на руки и подбрасывал вверх, а она «парила» к потолку, «заливалась» смехом, отец подхватывал ее к груди, целовал. Любил, ведь она была его первой правнучкой. Сегодня перед глазами встает и его любимый жест – постукивание указательным пальцем по боковинке носа – это так дед «журил» моего сына (тогда еще мальчишку, которому сейчас уже 42 года). Малыш тогда еще не понимал его уроков воспитания, а просто крепко обнимал, подбегая к нему.

Передаем мы в нашей семье и историю, рассказанную нам, детям, самим ветераном, нашим внукам и правнукам. Сегодня о ней знают все мои близкие. Ведь она о самом страшном дне – начале Великой Отечественной войны.

В семье все знали, что дедушка воевал все четыре года – «проколесил» на полуторке по дорогам войны военным шофером. До этого три года служил «срочную», летом должен был демобилизоваться – дома с нетерпением ждали родные. В один из майских дней (а были они в увольнении) с сослуживцем пошли в магазин – купить чемодан для поездки домой, но по дороге им встретилась старушка, одетая во все черное. Она обратилась к ним, куда они держат путь, солдатики рассказали о цели своего визита в магазин. Бабушка приобняла их и с грустным видом предупредила, что не потребуются им чемоданы, не смогут они уехать на родину – начнется война. Папа и его сослуживец не поверили, но до магазина так и не дошли – отправились к себе в часть, не зная, как в такое можно было поверить. Но слова старушки вскоре сбылись, действительно началась …война. Случилась эта история в Белой Церкви, на Украине, в 1941 году…

Вспоминал папа и о первом дне войны, как она началась для него…

Было летнее июльское утро, вернее ночь, не было еще четырех часов утра. Рядовой Пронин вез командира в штаб полка. Машина двигалась по проселочной дороге в сторону реки, офицер дремал, ничего не предвещало беды. Вдали от берега старший по званию попросил остановить машину, взял пакет с документами и приказал дожидаться его на лесной дороге, а сам отправился к речной переправе, чтоб добраться до штаба. Красноармеец занялся обследованием машины, сбегал с ведром за водой, чтобы залить ее в мотор. Подготовил машину к обратному пути, перекурил (а курил он еще со школьных лет, когда нечего было есть, мать однажды сама вместо еды дала ему самокрутку, чтобы заглушить голод).

Время шло, но командир не возвращался. Вскоре на другом берегу послышались какие-то раскаты, похожие на гром, но они все усиливались, стали слышны взрывы. Молодой боец понял: что-то случилось. Проехал вперед к переправе, но там увидел только воронки (которые всю жизнь

потом всплывали перед его глазами), а на другой стороне все было объято пламенем: пылал штаб, у кромки берега лежали убитые, разбитым оказался и паром, на котором люди переправлялись на другой берег. По реке плыли деревянные доски, головные уборы, чей-то чемодан. Подбежав ближе к воде, невдалеке увидел единственную лодку с оставшимися в живых солдатами, которая отчаливала от берега. Над головой пронесся самолет, который разбомбил его машину. На лодке закричали, чтоб скорей прыгал на борт. Отец боялся воды, так как не умел плавать, но, преодолев страх, запрыгнул, ухватившись за протянутые руки солдат, в уже отчаливающуюся лодку. Больше живых вокруг видно не было. А в противоположную сторону от берега удаляющейся точкой уходил к границе незнакомый по силуэту самолет. Вот тогда и понял рядовой: случилось страшное – началась война. Необходимо было вернуться в часть.

Что же чувствовал он в эти минуты? Страх? Рассеянность? Наверное, злость на тех, кто принес на нашу землю горе. В эти минуты понял, что теперь он долго не сможет увидеть свою мать и сестер и вернуться к родным. Через свист пуль, взрывы, огонь, смерть невинных людей и гибель командира прошел он уже в первый день начала боевых действий. Эта сцена потрясла солдата. Не знал и не предполагал красноармеец Пронин, что ему придется пройти дорогами войны долгих четыре года. Дорога эта была длинной: от Белой Церкви до Австрии «проколесил» наш ветеран на полуторке. Именно оттуда в товарных вагонах со своими однополчанами возвращались победители на Родину (на одной из фотографий отца мы видели товарный состав, у которого сфотографировался папа со своим сослуживцем). На войне солдат выжил, был контужен, а в одном из боев получил осколочное ранение в бедро – осколок снаряда носил всю дальнейшую жизнь в своем теле и умер в 1996 году в возрасте 77 лет. Но ни он, ни мы не знали многие годы, что именно осколок через 52 года закроет кровеносную артерию, и на операционном столе, потеряв много крови, перестанет биться сердце солдата. Эта «железка» была «памятью» тех грозных лет. А ему так хотелось жить, он всегда говорил: «Сердце еще в норме, лет десять проживу!». Если бы «не память» о войне – разложившийся кусок металла!

Военная судьба закалила ветерана на войне. Разное видел он за грозные годы: понтонные переправы через реки, и смерть однополчан, и яркие пожарища от взрывов, и салют в небе над освобожденными городами. Часто перед глазами стояла страшная картина (свидетелем которой он стал в военном Будапеште) врезавшегося в жилой дом вражеского самолета. Наверное, только став взрослыми, мы стали понимать, почему каждый год, 9 мая, мы видели слезы в глазах отца.

С думой о победе, о своих родных воевал на фронте наш солдат. А думать было о ком: больная мать Александра, три голодные сестры.

Живя в Рязанской области, они вынуждены были эвакуироваться на Север, в Кандалакшу, потому что немцы рвались к Москве. Иван долго не знал о судьбе родных, страдал и переживал.

Письма-треугольники шли долго, но когда его близкие устроились на новом месте, стали получать продпаек, то с радостью сообщили об этом сыну и брату на фронт. В письмах просили беречь себя, стойко защищать родину и возвращаться с победой. Такие «весточки» поддерживали солдат и придавали им силу и веру, которые так были необходимы: ведь рядом взрывались снаряды, погибали однополчане, летали над головами немецкие самолеты. Но бойцам были нужны новые снаряды, пулеметные ленты, и красноармеец Пронин за рулем своей машины подвозил боеприпасы на линию огня, не раз подвергая себя опасности.

Сколько бессонных ночей, холодных зимних вечеров, ненастных дней провел он за рулем своей машины. Иногда осколки снарядов обрушивались на капот «полуторки», изрешеченнными

были борта и дверцы, разбиты стекла. Приходилось военному шоферу в минуты затишья заниматься ремонтом, лежать и в грязи, меняя колеса, в мороз и под дождем готовить машину.

Через все испытания прошел наш солдат, но крепкая вера в победу и встречу с родными помогли ему выжить на той страшной войне. А еще папа признавался, что песня, откровенный и дружеский разговор с однополчанами, которые делились своими новостями, полученными в письмах из дома, помогали выживать.

… А мы вспоминаем дорогого нам человека, прошедшего такую грозную войну, но выдержавшего все испытания. И хотя он не очень любил рассказывать о тех трудных годах, но всегда вспоминал своих сослуживцев, когда-то молодых парней, с которыми его свела война. Как хотелось ему увидеть их, обнять и вспоминать, вспоминать былое…

Не вернуть нашего защитника Родины, но память о нем стараемся хранить. И сегодня мы часто слышим: каким замечательным был ваш отец – скромным, приветливым, трудолюбивым. Его помнят ветераны механического завода, где он проработал после войны почти 50 лет.

Перед глазами ветерана долгие годы стояла та страшная картина взорвавшейся в первый день войны воронки. А еще папе снился все время один и тот же кровавый сон, который он пронес через все четыреста шестьдесят пять дней и ночей и всю оставшуюся жизнь.

Но память в нашей семье – дело святое. Она не должна прерываться… Ведь в ней судьба близкого и дорогого мне человека, Пронина Ивана Кузьмича, отца, деда и прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, рядового Великой Победы.

Васюкова Людмила Ивановна, 67 лет, Кандалакша

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