«Подвиг моего прадеда»: «Чтобы не угнали в Германию, прятались в лесу»
У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь начинаем их публиковать.
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Абросимов Никита Дмитриевич, 8 лет, Мурманск, МБОУ ООШ №16
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