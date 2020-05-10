«Подвиг моего прадеда»: «Чтобы не угнали в Германию, прятались в лесу»

10 Май 2020 2020-05-10T10:58:10+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь начинаем их публиковать.

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Абросимов Никита Дмитриевич, 8 лет, Мурманск, МБОУ ООШ №16

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