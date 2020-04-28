2020-04-27T23:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 апреля 2020 года: 1056 заболевших и 86 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 28 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус взял очередной рекорд в Заполярье.Коронавирус взял очередной рекорд в Заполярье.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Итак, двое суток сохранялась интрига: возьмет ли Мурманская область рубеж в 1000 заболевших коронавирусом или нет. Напомним: накануне Заполярье остановилось в шаге от этого сомнительного рекорда – 989 зараженных. В этот раз до этой планки хватило небольшого скачка в каких-нибудь 11 подтвержденных случаев COVID-инфекции. И Мурманская область его сделала, даже с лихвой.

Согласно последней информации оперативного штаба при правительстве региона в Заполярье опасный вирус подхватило 1056 человек. Врачи излечили от него 86 пациента, а четырех пациентов, к сожалению потеряли. В больницах по-прежнему остается 966 человек, семеро из них в тяжелом состоянии.

По традиции, лидером по количеству заболевших в регионе является промплощадка в Белокаменке, где коронавирусом заразилось уже 867 рабочих (+60 за сутки). Кстати, Русская службы BBC уже окрестила масштабную стройку на западном берегу Кольского залива китайским Уханем, поскольку она возглавила рейтинг крупнейших очагов в стране. А губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил вывезти с площадки жителей региона, которые прежде, чем вернуться домой должны пройти 14-дневную изоляции в обсерваторе.

Но вернемся на кольскую землю. В остальных муниципалитетах, можно сказать, ситуация остается под контролем: в Апатитско-Кировской агломерации – 109 зараженных (+4 за сутки), Мурманске – 29 (+1 за сутки), Печенгском районе – 17, Североморске – 9 (+1 за сутки), Полярном – 6, Снежногорске – 5 (+1 за сутки), Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по трое, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – по одному.

Между тем, Мурманская область, пока ждала рекорда по числу заболевших, выбыла из пятерки регионов-лидеров в России. Правда, теперь, кажется, рейтинг в пору пересмотреть.

В Заполярье уже развернули в 1,7 раза ковидных коек, чем предписано нормативами. А меры соцподдержки рекомендовано продлить до конца мая. Кстати, повышенное пособие по безработице уже получили 276 северян, лишившихся из-за эпидемии дохода. В отелях города-героя пока не будут создавать обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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