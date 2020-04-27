Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 276 северян, оставшихся без работы, получили по 27899 рублей
Как выяснилось, коронавирус опасен не только для здоровья северян, но и для их благосостояния. С началом режима самоизоляции многие остались без работы. Руку помощи им протянуло правительство Мурманской области, приняв решение выплачивать таким жертвам COVID-19 повышенное пособие по безработице.
Напомним: на прошлой неделе 27899 рублей получили 63 человека. Теперь же эта цифра выросла в четыре раз.
- На сегодняшний день 276 человек получили единовременную региональную доплату из областного бюджета. Общая сумма выплат составила почти три миллиона рублей, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.
Отметим, что из областного бюджета выделяют деньги только на региональную доплату, а именно 10917 рублей на человека. Оставшаяся сумма – 16982 рубля – предусмотрена федеральным бюджетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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