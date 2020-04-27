2020-04-27T13:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Создадут ли в отелях Мурманска обсерваторы для рабочих из Белокаменки

В оперативном штабе ответили на вопрос, который волновал многих северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Гстницы в Мурманске пока не будут оборудовать под обсерваторы.Гстницы в Мурманске пока не будут оборудовать под обсерваторы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эпицентр эпидемии новой коронавирусной инфекции вот уже насколько недель находится на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива. Напомним: на сегодняшний день COVID-19 там заражено уже 807 рабочих.

После того, как один из подрядчиков «Велесстрой», среди сотрудников которого и произошла вспышка, отправил на 14-дневную самоизоляцию в гостиницу «Моряк» в Мурманске 219 условно здоровых рабочих, чтобы потом отправить их чартером в Екатеринбург, по столице Заполярья поползли слухи, что скоро подобные обсерваторы будут созданы и в ряде других крупных гостиниц города. Признаться, такое опасное соседство мурманчанам пришлось не по душе.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области заверили, что горожане могут спать спокойно.

- Оперштабом и Роспотребнадзором не принималось решение о создании дополнительных обсерваторов в черте города, и в частности на базе крупных отелей. На данный момент не планируется заселять туда людей для прохождения самоизоляции, - подчеркнули в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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