2020-04-26T23:51:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 27 апреля 2020 года: 28 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 27 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает прогрессировать.Коронавирус продолжает прогрессировать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Так уж и сложилось, что столица Заполярья расположилась аккурат между двумя очагами новой коронавиурсной инфекции в Мурманской области. Однако при этом по количеству заболевших умудряется держаться на почтенном расстоянии от них обоих.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе насчитывается 989 подтвержденных случаев COVID-19. 914 пациентов, у которых диагностировали коронавирус, госпитализированы в медучреждения. Врачи поставили на ноги 71 пациента, а четырех, к сожалению потеряли. Предварительно положительный результат на коронавирус обнаружен у четырех северян.

Что ж, в очередной раз количество заболевших подскочило аж на 105 человек. Правда, в отличие от прошлого раза не только в одном конкретном очаге. Увы и ах, эпидемия продолжает процветать в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где с недавних пор насчитывается уже 807 зараженных рабочих. Прибавила в статистике и Апатитско-Кировская агломерация – 105 заболевших. Не стал нарушать общую тенденцию и город-герой Мурманск, где за сутки подтвердилось сразу четыре новых случая COVID-19. В итоге общее число подхвативших инфекцию мурманчан достигло 28. Есть новички и в Печенгском районе, где всего теперь 17 заболевших. В остальных муниципалитетах ситуация более стабильна: ЗАТО Александровск – 10, Североморске – 8, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по три, Полярных Зорях – два, а в Кандалакше, Ковдорском и Ловозерском районах – по одному.

В Роспотребнадзоре уверяют, что 80% случаев завозные. Между тем, по поручению премьер министра России Михаила Мишустина ковидные койки развернут в филиале военно-морского госпиталя. А в областной больнице впервые провели операцию пациенте с двусторонней пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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